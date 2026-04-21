Суд избирает меру пресечения копам, которые сбежали с места теракта в Киеве: что известно

В Киеве суд избирает меру пресечения копам, которые сбежали с места теракта / © Национальная полиция Киева

В Киеве Печерский суд избирает меру пресечения двум патрульным полицейским, которым инкриминируют служебную халатность во время теракта в Киеве.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Нелли Ковальская.

Среди подозреваемых — патрульная полицейская, которая работает с 2015 года, и ее коллега 27-летний полицейский.

В зале суда патрульный отказался комментировать инцидент. Прокуратура будет требовать для 27-летнего Михаила Д. содержания под стражей. Защита будет просить — о домашнем аресте.

Во время избрания меры пресечения патрульный заявил, что «ему очень жаль, что так произошло».

Тракт в Киеве: что известно

18 апреля в Киеве произошел теракт: вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям.

Впоследствии в Сети появилось видео, на котором видно, как патрульные покидают место происшествия, не оказав помощи гражданским.

Эти сотрудники отстранены от службы, им объявлено подозрение. Продолжается служебное расследование.

Также после теракта в Голосеевском районе Киева с должностей сняли всю вертикаль Управления патрульной полиции столицы

Министр МВД подчеркнул, что каждый полицейский должен получить опыт работы в условиях реальных боевых угроз. Кроме того, ведомство планирует кардинально обновить подходы к вооружению гражданских и тактики уличных патрулей.

