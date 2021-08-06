Суд избрал меру пресечения мужчине, который ворвался в Кабмин с гранатой

Ветерану АТО Владимиру Прохнич накануне объявили о подозрении сразу по трем статьям.

Мужчине, который угрожал взорвать гранату в Кабинете министров, выбирают меру пресечения в Печерском райсуде столицы. Он останется под стражей на следующие два месяца.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Игорь Бондаренко.

Ветерану АТО Владимиру Прохнич накануне объявили о подозрении сразу по трем статьям. Это захват госздания, незаконное лишение свободы и незаконное обращение с оружием.

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В суд пришли несколько десятков человек, чтобы поддержать мужчину. Это в основном бывшие бойцы батальона «Айдар», где и служил Прохнич. Они с теплотой говорят о задержанном и уверяют, что человек всегда был очень адекватным.

Прокуратура просила для задержанного 60 дней без права на залог. Ведь статьи, по которым его обвиняют, довольно тяжелые, по одной из них грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Адвокаты просили меру пресечения не связанную с арестом. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров.

Напомним, два дня назад 43-летний мужчина с гранатой в руках зашел в здание правительства и угрожал ее взорвать. Правоохранители Прохнича задержали. В соцсетях в его поддержку группируются люди — в основном ветераны.

Новости Украины: ветерану АТО, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, изберут меру пресечения

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