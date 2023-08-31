В четверг, 31 августа, суд избрал меру пресечения патрульному, подозреваемому в смертельной стрельбе в Днепре, во время которой погиб мужчина.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Суд заслушал дело и избрал патрульному меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

В ходе заседания прокурор просил суд отправить полицейского под стражу на 60 дней без возможности внесения залога. Адвокат копа ходатайствовала отпустить его под личное обязательство, домашний арест или освобождение под залог.

Подозреваемый из-за состояния своего здоровья на заседание не пришел и участвовал онлайн. Он пояснил, что своей вины не признает, поскольку он использовал все возможные методы воздействия на нарушителей. Он отметил, что защищал себя и коллегу.

Напомним, 29 августа патрульные в Днепре из-за нарушения правил дорожного движения остановили автомобиль Jaguar. Мужчина и женщина, которые были в салоне автомобиля, начали агрессивно вести себя, из-за чего патрульный трижды выстрелил в мужчину. От полученных травм тот скончался на месте происшествия. После этого копа задержали.

Также 31 августа полиция открыла дело из-за нападения на патрульных.

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