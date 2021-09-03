Суд Кропивницкого избрал меру пресечения водителю, авто которой вылетело на тротуар и раздавило маму трех

Суд Кропивницкого избрал меру пресечения водителю, авто которой вылетело на тротуар и раздавило маму трех

Суд определил: пребывание в СИЗО или залог.

Кропивницкий суд избрал меру пресечения 28-летней водителю, которая вылетела на тротуари сбила насмерть молодую женщину.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 3 сентября.

Женщина может находиться в СИЗО два месяца. "Мера пресечения — содержание под стражей сроком на 60 дней. Определить размер залога в размере 150 прожиточных минимумов для процездатних человек, что составляет 340 000 500 гривен", виголоисв судья районного суда Кропивницкого Алексей Майданников.

Без матери остались трое детей, самому младшему из которых всего месяц. Трагедия произошла на центральной улице Светловодска. Легковушка вылетела на площадку возле торгового центра, снес женщину, которая в этот момент стояла у банковского терминала, и врезался в стену. Она от полученных травм скончалась в больнице.

Водитель получил травмы головы и ноги. Согласно выводам экспертиз, она была трезвая. Подозреваемую доставили в суд на инвалидной коляске. Женщина плакала и просила прощения, мол, в авто лопнуло колесо. Именно поэтому она не могла контролировать машину.

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