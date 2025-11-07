Суд на Полтавщине отказался строго наказывать уклониста, чтобы "не тратить на это государственные деньги"

Мужчину строго не наказали из-за уклонения от мобилизации / © ТСН.ua

Реклама

В Полтавской области к 1 году испытательного срока приговорен мужчина, который отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Гадячского районного суда Полтавской области.

По данным суда, житель Полтавщины в декабре 2024 проигнорировал повестку и не пришел в ТЦК.

Реклама

На суде мужчина свою вину в совершении уголовного правонарушения признал полностью, подтвердил, что «накануне этих событий в конце ноября у него умерла мать, поэтому он не явился в ТЦК по первой повестке. Через несколько дней участковый пытался вручить ему повестку, но отказался ее получать и не прибыл в ТЦК по вызову. Объяснил, что проходя медкомиссию никто не считался с его объяснениями относительно частых приступов эпилепсии, которые участились в 2024 и 2025 году. Указывает, что такое состояние здоровья делает невозможным прохождение им военной службы, кроме того в силу характера, оно не сможет застрелить человека».

Суд установил, что подсудимый «характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, имеет самостоятельный заработок от подработок на строительстве, осуществил донаты для нужд ВСУ, предоставлял продукты питания для ВСУ».

Поэтому Гадячский райсуд отметил, что «направление подсудимого в места лишения свободы приведет к дополнительным расходам государства на его содержание, а находясь на свободе, он будет делать свой вклад в укрепление обороноспособности и экономики государства, который он делает в настоящее время, осуществляя донаты на ВСУ и имея положительные ориентиры в этом вопросе. При этом суд учитывает и состояние здоровья обвиняемого, нуждающегося в детальном обследовании и правильных медицинских выводах о пригодности к военной службе после установления конечного диагноза».

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 1 году испытательного срока.

Реклама

Напомним, тракторист из Полтавщины получил повестку и не пришел в ТЦК, потому что «он работает».