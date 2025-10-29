Суд начал избирать Кудрицкому меру пресечения: детали из зала и фото

Экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий на заседании суда / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Печерский райсуд Киева 29 октября начал избирать меру пресечения бывшему главе правления «Укрэнерго» Владимиру Кудрицкому. Его под конвоем привезли в зал суда.

Об этом из судебного зала сообщила корреспондент ТСН Мария Васильева.

На заседании председательствует судья Константинова. В суд прибыли также народные депутаты Ярослав Железняк, Анастасия Радина, Инна Совсун и Андрей Герус.

Реклама

Железняк в своем телеграм-канале сообщил, что пять народных депутатов от трех политических сил заявили о готовности взять Кудрицкого на поруки.

Политик также проинформировал, что суд отказал в ходатайстве выпустить Кудрицкого из бокса, чтобы он сел рядом с адвокатом. Причина — невозможность обеспечить охрану.

Экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий на заседании суда / © ТСН

Экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий на заседании суда / © ТСН

Экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий на заседании суда / © ТСН

Напомним, накануне сотрудники ГБР задержали Кудрицкого и сообщили о подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу в мошенническом завладении средствами госпредприятия. По версии следствия, Гринкевич организовал схему, к которой в 2018 году присоединился Кудрицкий — на тот момент заместитель директора «Укрэнерго». В результате сговора с частной компанией, «Укрэнерго» перечислило подрядчику более 13,7 млн грн аванса за реконструкцию подстанций, которые злоумышленники присвоили, не намереваясь выполнять работы. ГБР ходатайствовало об избрании Кудрицкому меры пресечения в виде содержания под стражей.