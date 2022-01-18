Суд над Порошенко: политическое шоу, борьба за рейтинги и связи с Медведчуком

В ДБР не скрывали, что очень ждут возвращения Порошенко, чтобы суд избрал ему меру пресечения, мол, пятый президент уклоняется от следствия.

В среду, 19 января, Печерский райсуд изберет меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Ему инкриминируют госизмену и финансирование терроризма. Похоже, еще никогда в Украине не судили бывших президентов. За исключением сбежавшего в Россию Виктора Януковича, который в свое время засадил за решетку Юлию Тимошенко.

Политические страсти в Украине разгорелись не на шутку. В этот раз эпицентр событий переместился из правительственного квартала сначала в аэропорт "Киев", а затем в Печерский райсуд. Все из-за возвращения в Украину в понедельник, 17 января, Петра Порошенко, а его не было ровно месяц. В Государственном бюро расследований (ГБР) не скрывали, что очень его ждут, чтобы суд избрал ему меру пресечения, мол, пятый президент уклоняется от следствия.

Все это обернулось политическим спектаклем. Сначала в аэропорту "Киев", где при пересечении границы якобы переодетые сотрудники ГБР пытались забрать у Порошенко паспорт, но через 15 минут его все же отдали. Все это сопровождалось многотысячным митингом сторонников пятого президента под аэропортом.

Цирк продолжился в Печерском райсуде, который в течение 11 часов пытался избрать Порошенко меру пресечения. Прокуроры потребовали ареста Порошенко на два месяца или залог в миллиард гривен. Из совещательной комнаты, просидев там почти 5 часов, судья так и не вышел, а оглашение решения перенесли на 14:00 19 января.

Что инкриминируют? Подозрение Порошенко по "угольному делу" 20 декабря подписал и.о. генпрокурора Алексей Симоненко, потому что, по словам адвокатов Порошенко, Ирина Венедиктова была в отпуске. Через четыре дня, 24 декабря, СБУ объявило пятого президента во внутригосударственный розыск.

Дело расследует ГБР и СБУ. Порошенко обвиняется в госизмене и финансировании терроризма в сговоре с кумом Путина Виктором Медведчуком и другими лицами, чтобы организовать поставки угля из ОРДЛО. По версии следствия, по подписанным соглашениям из бюджета должно было быть уплачено более 3 млрд грн.

В ГБР отметили, что энергетическая отрасль Украины попала в зависимость от России и террористических "ЛНР"/"ДНР". А Москва получила больше возможностей для вмешательства во внутренние дела и ведения подрывной деятельности. В ГБР не исключают, что могут устроить перекрестный допрос Порошенко и Медведчука.

По статьям, которые инкриминируют Порошенко, предусмотрено до 15 лет лишения свободы. По этому делу также проходят сбежавший за границу бывший министр энергетики Владимир Демчишин и бывший советник министра энергетики времен Януковича Сергей Кузяра. Последний непосредственно занимался поставками угля из шахт, расположенных в ОРДЛО.

Почему уехал? За пределы Украины пятый президент уехал ровно месяц назад, 17 декабря. Произошло это довольно внезапно сразу после того, как в тот же день следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове для проведения следственных действий. По словам пресс-секретаря ГБР Татьяны Сапьян, через несколько часов Порошенко купил билет в Стамбул и покинул пределы Украины.

Адвокаты пятого президента возражают: следователям было заранее известно, что их подзащитный "собирается ехать за границу, по делам, как связанным с командировкой, так и с какими-то личными вещами". В Стамбуле Порошенко встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. Из Турции пятый президент уехал в Варшаву и Брюссель, встречался с польскими политиками и руководителями Европейской народной партии.

Нардеп от "Слуги народа" представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отмечает, что от Верховной Рады Порошенко не имел никаких полномочий на ведение международных переговоров, а по вопросам внешней политики от имени Украины может выступать только президент.

Что не так с делом. Эксперты говорят, что уже сейчас следствие допустило ряд процессуальных нарушений, и Порошенко сможет обратиться в ЕСПЧ. Но даже несмотря на это, есть факты, которыми недовольны сами "слуги".

Во-первых, это подозрение Порошенко, подписанное не генеральным прокурором, а ее заместителем.

Во-вторых, избрание меры пресечения в Печерском райсуде рассматривает Алексей Соколов. Символично, что на должность судьи в 2017 году своим указом его назначил именно Порошенко. Но, по информации СМИ, Соколов не прошел квалификационную оценку. Тем не менее, большинство независимых экспертов высказались, что сейчас Порошенко представился прекрасный шанс прочувствовать на себе все прелести "реформированной" при его президентстве судебной системы.

В-третьих, эксперты подчеркивают, что сам текст подозрения, где часто упоминаются "неустановленные лица", "неустановленные обстоятельства" и "неизвестное место", вызывает много вопросов. И это вопрос к следствию, сможет ли оно накопать исчерпывающие и безапелляционные доказательства.

Международная реакция. Накануне послы G7 ("Большой семерки") призвали все политические силы в Украине проявить единство и решительность.

Отдельно высказалась и посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс:

"Сейчас мне как никогда кажется, что всем политическим лидерам в Украине необходимо проявить единство, избегая действий, которые могут поляризовать. Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас".

Бывший премьер Швеции Карл Бильд написал в Twitter, что украинцы собрались в аэропорту "Киев", ожидая прибытия оппозиционного лидера Порошенко. Обвинения против него, по мнению шведского дипломата, являются политическими, а намерение посадить его под домашний арест нанесло бы огромный ущерб Украине.

К единству и консолидации в Украине призвал евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, добавив о недопустимости судебного преследования в политических целях.

Симптоматично, что в день возвращения Порошенко и судебного заседания об избрании меры пресечения, в Украину с визитом прибыли сразу три международных делегации: американские конгрессмены и сенаторы от обеих партий, глава немецкого МИДа Анналена Бербок и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

На пресс-брифинге после переговоров в Офисе президента сенатор-республиканец Роб Портман заявил, что верит в верховенство права и надеется на справедливый суд по делу Порошенко. А вот сенатор-демократ Крис Мерфи добавил, что в Украине есть история избирательного правосудия и преследования оппонентов власти.

Что говорят власти. В понедельник, 17 января, после обеда высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, действия Порошенко являются неуважением к базовым процессуальным правилам и не имеют ничего общего с реальной политикой.

Отдельное заявление сделала и партия "Слуга народа", обвиняя Порошенко в попытке спровоцировать гражданское противостояние:

"Не так давно этот политик заявлял о необходимости объединить усилия всех политических сил для противостояния российской агрессии, сегодня же – как и много раз до этого – демонстрирует поведение, направленное на раскол общества".

В понедельник вечером в эфире одного из политических ток-шоу глава фракции "Слуга народа" прямо связал Порошенко с Медведчуком, мол, они проходят по одному делу и по неформальным данным имели общий бизнес, в том числе по углю из ОРДЛО.

Что говорят политики. Депутаты от "Батькивщины", комментируя происходящее в понедельник, 17 января, говорят, что есть определенное чувство дежавю. Во-первых, с судилищем над Юлией Тимошенко 2011 года, которое санкционировал режим Виктора Януковича. Во-вторых, с прорывом границы Михеилом Саакашвили в 2019 году в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе. Тогда, напомним, Порошенко лишил Саакашвили гражданства, которое вернул Зеленский.

В "Европейской солидарности", лидером которой является Порошенко, "угольное дело" называют политически мотивированным и санкционированным прямо с Банковой. В пророссийской ОПЗЖ тоже осудили подозрение Порошенко. И не удивительно, ведь по этому же делу проходит их соратник Виктор Медведчук.

Но наиболее странным стало появление на митинге возле Печерского суда народной депутатки от фракции "Голос" Киры Рудык. Да, всем давно известно, что фракция раскололась и часть парламентариев "Голоса" ситуативно сотрудничает с Офисом президента. Но сама Кира Рудык еще в августе 2020 года называла "Порошенко большим злом, чем Зеленский". Журналисты уже спрашивали ее о возможном союзе с "Европейской солидарностью". От ответа Рудик уклонилась.

Что говорят эксперты. Политолог Владимир Фесенко считает, что в понедельник, 17 января, информационно выиграл Порошенко – у него был бенефис. А юридически и политически – это дело надолго. Быстрого финала не будет. Наши правоохранительные органы и судебная система работают, к сожалению, крайне медленно и не всегда эффективно.

"Не знаю, какого результата хотели достичь в разных высоких кабинетах, но там невольно подыграли Порошенко. У него может быть небольшое временное увеличение рейтинга, потому что для части либеральной национально-демократической интеллигенции он предстает сейчас в роли жертвы. Хотя в перспективе, если следствие что-то накопает и будут юридически подтверждать то, в чем сейчас его обвиняют (связи с Медведчуком, все эти договоренности), имиджевые риски для Порошенко будут расти. Ну а политически это может быть парадоксально, но Петр Алексеевич нужен Владимиру Александровичу на президентских выборах, а не за решеткой. На данный момент он оптимальный спарринг партнер во втором туре для Зеленского", — комментирует ТСН.ua Владимир Фесенко.

Подорвет ли дело против Порошенко имидж Украины в глазах международных партнеров? По мнению политического аналитика Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Марии Золкиной, это априори оказывает негативный эффект для имиджа действующей власти. Независимо от юридической составляющей дела, на Западе его уже воспринимают как попытку определенного сведения счетов с Порошенко.

Но, едва ли не самой большой проблемой является расшатывание внутриполитической ситуации в Украине во времена наибольшей концентрации российских войск у наших границ, попыток Путина шантажировать Запад и попыток Соединенных Штатов предотвратить широкомасштабное российское вторжение.

Мария Золкина напоминает, что противостояние между Россией и Западом продолжается – игра не закончилась. ЕС, отдельно НАТО, члены Альянса (например, США) взвешивают свои интересы, пытаясь как-то говорить с Россией, которая продолжает брязкать оружием.

"Украина вместо того, чтобы сохранять лицо стабильного, предсказуемого и консолидированного партнера, погружается во внутриполитическое противостояние, которое не выглядит доброчесным и прозрачным. То, что сейчас должна делать украинская дипломатия – требовать внимания к украинской позиции в этих международных переговорах. Даже если есть причины преследовать Порошенко по закону, то организация этого процесса, информсопровождение, все это выглядит мягко говоря гораздо менее важным приоритетом, чем достижение договоренностей с нашими ключевыми партнерами на фоне российской угрозы и попыток России договориться с Западом", — резюмирует политический аналитик.