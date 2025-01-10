Суд над Тищенко: нардеп проигнорировал заседание, потому что у него другие дела

В Днепре 10 января проходит подготовительное заседание по делу нардепа Николая Тищенко и бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН.ua.

Нардеп в суде не явился. По словам его адвоката, Тищенко — на заседании в Верховной Раде.

Очередная попытка избрать меру пресечения Николаю Тищенко состоится только после того, как рассмотрят отвод судьи по делу.

Напомним, срок круглосуточного домашнего ареста Тищенко истек 23 декабря. Меру пресечения не смогли продлить, потому что на два заседания нардеп не явился, а когда судья наконец-то постановила доставить Тищенко принудительно, тот оказался в больнице якобы с болезнью сердца. Его, а также киевского полицейского, которого уволили после инцидента, судят в Днепре за незаконное лишение свободы и превышение полномочий.

Летом в центре Днепра произошел конфликт с экс-бойцом спецподразделения "Кракен", который гулял с младенцем в коляске. Ветеран говорит: спросил у группы неизвестных в форме и балаклавах, что они делают без знаков различия в публичном месте.

По указанию нардепа, считает следствие, мужчину пытались задержать, а затем нанесли телесные повреждения. Потерпевший Дмитрий Мазоха требует наказать виновных, а Николая Тищенко — упечь в СИЗО.

Мазоха также прокомментировал ТСН.ua отсутствие нардепа на судебном заседании.

Суд над Тищенко в Днепре: эксклюзивный комментарий пострадавшего экс-бойца

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