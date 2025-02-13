Суд отпустил на свободу парня, который за 1000 грн поджег авто военных: что он рассказал

Подростку за поджог военного автомобиля пообещали 2000 долларов, но так и не заплатили. Что он сказал на суде?

В Днепре к 2 годам испытательного срока приговорили парня, поджегшего автомобиль военных. За это ему заплатили 1000 грн.

Об этом говорится в приговоре Самарского районного суда г. Днепропетровская (название суда недекоммунизировано – ред.)

Подсудим ребенок-сирота без опеки. Парень учится в заведении профессионально-технического образования. Несовершеннолетний в июле 2024 года через Telegram получил задачу сжечь военный автомобиль. За это ему неизвестный перечислил 1000 грн. Парень купил разжигатель, салфетки и ночью 17 июля 2024 поджег военный автомобиль. Он также снял это на видео, чтобы отправить "отчет" своему куратору.

Материалы суда

На суде подросток вину признал и раскаялся. Он заявил, что "был участником различных форумов и групп и однажды ему написал ранее не знакомый ему пользователь и предложил совершить поджог легкового автомобиля на что он согласился, а также сбросил инструкцию о том, как лучше совершить поджог, в частности что необходимо приобрести горючую смесь, отыскать легковой автомобиль и находящийся на ней. за которым следил некоторое время, совершил поджог указанного автомобиля, не осознавая его последствия, воспринимая все задачи как игру".

Суд установил, что куратор предлагал подсудимому 2000 долларов за поджог военного автомобиля, однако несовершеннолетний получил всего 1000 грн.

Из-за поджога подросток нанес военным ущерб на 47 075 грн.

Суд проанализировал материалы дела и пришел к выводу, что "о возможности исправления и перевоспитания обвиняемого без изоляции от общества". Несовершеннолетнего признали виновным по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины и приговорили к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

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