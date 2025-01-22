Суд по делу главного психиатра ВСУ: адвокат заявил об инсульте у чиновника (видео)

Адвокат Олега Друзя надеется, что того не возьмут под стражу из-за состояния здоровья.

Суд 22 января избирает меру пресечения для главного психиатра ВСУ Олега Друзя, которого накануне задержала СБУ. Фигуранта дела в суд привезла "скорая!.

Об этом с места событий сообщила корреспондентка ТСН Ирина Маркевич.

Адвокт задержанного чиновника Владимир Клочков утверждает, что у Друзя во время обыска случился инсульт. Он был госпитализирован в реанимацию.

Главный психиатр ВСУ появился на судебном заседании, но был доставлен туда в карете скорой медицинской помощи.

"Состояние здоровья очень критическое, очень плохое. Во время обыска случился инсульт. Он сразу был госпитализирован в реанимацию. Там ему предпринимали все меры. Я не врач, не знаю – какие. Но после этого он был переведен из госпиталя в больницу скорой помощи, где есть специальные камеры. Это было пожелание Службы безопасности Украины. И сейчас на судебное заседание он доставлен в карете скорой помощи. И с ним постоянно находятся врачи", – рассказал Клочков.

Он принялся убеждать, что "это не стратегия защиты" и что представители СБУ это знают.

Адвокат ответил, на какую меру пресечения надеется для своего клиента:

"Я надеюсь на меру, которая не связана с содержанием под стражей, и связана с нахождением в лечебном учреждении, где ему будут оказывать ответственную медицинскую помощь".

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Суд по делу главного психиатра ВСУ Олега Друзя / Фото: ТСН.ua

Суд по делу главного психиатра ВСУ Олега Друзя / Фото: ТСН.ua

Суд по делу главного психиатра ВСУ Олега Друзя / Фото: ТСН.ua

Адвокат главного психиатра ВСУ Олега Друзя – Владимир Клочков / Фото: ТСН.ua

Напомним, 21 января СБУ задержала Друзя, заявив, что тот обрел необоснованные активы более чем на 1 млн дол. Во время обысков у главного психиатра ВСУ обнаружили десятки тысяч долларов и евро наличными. Чиновнику было объявлено о подозрении.

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