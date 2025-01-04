Суд по делу убийства Фарион: признает ли подсудимый Зинченко вину и что заявила дочь погибшей

Дело об убийстве языковеда Ирины Фарион начнут рассматривать по существу 13 января. Это судьи приняли решение сегодня на подготовительном заседании. В то же время там продолжили меру пресечения единственному подозреваемому и рассмотрели ходатайство об охране для дочери и внуков погибшей.

Корреспондентка ТСН Маричка Кужик рассказала подробнее.

Вячеслава Зинченко доставляют в здание суда под охраной. Там уже собралась толпа — одни поддерживают подозреваемого и скандируют "Волю!". Другие же держат портреты убитого языковеда убеждены в его вине и восклицают "Довечное!". Атмосфера у суда напряжена.

Суд по делу убийства Фарион/Скриншот по видео ТСН

Судебное заседание начинается с опозданием из-за ошибочного сообщения о заминировании здания. В первую очередь рассматривают меру пресечения для подозреваемого в убийстве. Обвинение настаивает на содержании под стражей. Защита требует домашний арест со средством слежения.

“Обвиняемый имел доступ к огнестрельному оружию и имел соответствующие навыки обращения с таким. Следовательно, в случае изменений ему меры пресечения невозможно нивелировать риск того, что обвиняемый может совершить другое уголовное нарушение”, — прокурор прокуратуры Львова Дмитрий Петлированный.

"Зинченко до сих пор был несудим, поэтому сторона обвинения ссылается на то, что может совершить другое уголовное правонарушение — это просто безосновательно", — говорит адвокат Вячеслава Зинченко Игорь Сулима.

Суд оставляет подозреваемого под стражей. Он еще раз заявляет, что вину не признает.

“Вину я свою обычно отрицаю. Относительно того, что со мной из интересного происходило за это время, пока я был по ту сторону свободы, я шесть раз заявлял о голодовке, но эти заявления были скорее формальностью. Потому что больше 36 часов я не голодал”, — говорит Вячеслав Зинченко.

Суд по делу убийства Фарион/Скриншот по видео ТСН

Суд также удовлетворяет просьбу дочери погибшей об охране. Она заявила, что регулярно получает угрозы в соцсетях.

“Они начались с июля и до сих пор продолжаются. Если бы касались только меня, я выдержала бы. Но эти угрозы касаются моих детей. Я боюсь за свою жизнь и жизнь своих детей. Прежде всего, за своих детей. Потому что я осталась у них одна. Муж погиб на фронте, защищая нас", — говорит дочь Ирины Фарион София Особа.

Суд по делу убийства Фарион/Скриншот по видео ТСН

Языковеда Ирину Фарион убили 19-го июля возле ее дома. Нападающий стрелял в голову. Медики не смогли ее спасти. Рассмотрение дела, по сути, суд назначил на 13 января. Если вину единственного подозреваемого — 18-летнего днепрянина Вячеслава Зинченко докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ! СУД ПО ДЕЛУ УБИЙСТВА ФАРИОН! Заявления Зинченко и УГРОЗЫ ДОЧЕРИ языковеда!

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