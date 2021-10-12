Суд с обеда избирает меру пресечения Медведчуку: адвокаты говорят, что миллиарда на залог нет

Суд с обеда избирает меру пресечения Медведчуку: адвокаты говорят, что миллиарда на залог нет

Заседание началось в половине третьего дня.

Печерский суд Киева шесть часов избирает меру пресечения для Виктора Медведчука. Запроторить кума Путина за решетку или взыскать с него миллиард гривен залога — хочет генпрокуратура.

О том, что происходит в суде, о каком деле идет речь и на чем основывается такая космическая сумма залога — 12 октября говорится в сюжете ТСН.16: 45.

В зале находится много журналистов и группа поддержки самого Медведчука, несколько адвокатов и прокуроров. Они первыми взяли слово и рассказали о сути дела.

Народного депутата Виктора Медведчука подозревают в том, что из-за его действия в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Этим было подорвано экономическую безопасность государства, лишено ее возможности для диверсификации источников энергетических ресурсов. Именно при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.

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Более того, обнародованные СБУ записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ и бывших высших должностных лиц украинского государства.

Выступление прокурора прервали адвокаты. Они сразу назвали эти разговоры — под вопросом подлинности. Они отмечают, что не факт, что голоса на пленках могут принадлежать реальным людям.

"Каким образом установлено, что это Сурков, Козак? Зачем сейчас формировать у общества позицию относительно виновности нашего клиента? Никоим образом это не подтверждается", — отметил защитник.

Новости Украины: Печерский суд Киева шестой час избирает меру пресечения для Медведчука

Сейчас Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом по другому делу — о государственной измене и покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Изменение меры пресечения связано с объявлением ему новой подозрения — в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Сторона адвокатов уже уверяет, что 1 млрд гривен, чтобы внести залог, у Медведчука нет, потому что все его счета уже под арестом. В свою очередь прокуроры говорят, что деньги есть, потому что немало имущества не арестовано и есть до сих пор компании, работающие на территории Украины и на них еще санкции не наложены.

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