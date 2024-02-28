Суд уменьшил размер залога Коломойскому, но оставил его под стражей

В общей сложности сумма залога уменьшилась на четверть миллиарда гривен.
Шевченковский районный суд города Киева еще на два месяца продлил срок содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского. Впрочем, была уменьшена сумма залога до 2,4 млрд грн, а также суд обязал провести потерпевшему все необходимые медицинские процедуры.
Об этом стало известно во время заседания суда 27 февраля, сообщает ТСН.ua.
Заседание, где бизнесмену продлили меру пресечения, проходило накануне вечером и длилось несколько часов. Адвокаты убеждали суд в невиновности своего подзащитного и приводили как документальные подтверждения своим словам, так и новыми показаниями функционеров "ПриватБанка" и чиновников Нацбанка. В свою очередь следствие уже шестой месяц подряд строит свои подозрения на словах бывших работников банка. В общем – это показания четырех человек.
На этот раз адвокаты Коломойского привели в суде протоколы повторного допроса свидетелей обвинения, но выяснилось, что они изменились.
"Протокол допроса присоединен. Вы называете эти сделки "фиктивными". Что вы вкладываете в понятие "фиктивное"? Ну, что сделка без наличности. Верно ли я понимаю, что сделка нет наличных, а есть безналичный расчет — реально она фиктивна?" Пожалуй, я не знаю филологии, так я, наверное, увидел, что именно это слово у вас вызывало очень много вопросов, поэтому, пожалуй, я не то слово подобрал под определение этих транзакций, но если это соглашение о продаже наличных денег, добьите мне подобрать…", — подчеркнул во время заседания адвокат бизнесмена Олег Пушкарь.
По версии следствия, Игорь Коломойский в течение 2013-го и начале 2014-го якобы вывел из банка 5,7 млрд грн наличных путем имитации их внесения на счета банка. Исчезновение этих денег не замечали в течение десяти лет. Только в августе прошлого года, на основании рапорта сотрудника одной из спецслужб дело было открыто.
"ПриватБанк" не может быть пострадавшим, потому что деньги внесены или не внесены, а в данный момент – это не имеет значения. Были в дальнейшем проданы и за них реально получены безналичные деньги. Если я не внес деньги, то "ПриватБанк" продал "Реалбанку" воздух. И двум другим банкам. Но получил за них не воздушные деньги, а настоящие", — подчеркнул во время судебного заседания Игорь Коломойский.
Напомним, Игорь Коломойский подозревается в завладении 5,8 млрд грн в 2013-2014 с помощью сотрудников "ПриватБанка", учредителем и акционером которого он был. Сам бизнесмен эти обвинения отвергает и называет их абсурдными. По его словам, версия следствия принципиально невозможна.