Суд вернул государству Запорожский титано-магниевый комбинат Фирташа

Иск о возвращении комбината государству подала Специальная антикоррупционная прокуратура в августе этого года.

Апелляционный суд вернул запорожский титано-магниевый комбинат в собственность государства. Решение апелляции уже вступило в силу, поэтому через несколько дней часть предприятия, принадлежавшего пророссийскому олигарху Дмитрию Фирташу, вернется в Фонд госимущества.

Об этом 30 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Иск о возвращении комбината государству подала Специальная антикоррупционная прокуратура в августе этого года. Формально прокуроры доказывали суду, что инвестор не выполнил взятых на себя обязательств. То есть не внес $110 млн инвестиций в модернизацию предприятия на протяжении 2013 – 1 кв. 2015 годов. Суд первой инстанции иск удовлетворил. Сегодня же днем его подтвердил и Апелляционный суд. ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана.

Апелляционный суд вернул запорожский титано-магниевый комбинат в собственность государства

Напомним, 14 ноября 2016 года в суд направили обвинительное заключение в отношении директора комбината Владимира Сивака, которого подозревали в растрате инвестиций на сумму 492 млн грн.

Заводской районный суд Запорожья в 2019 году оправдал Сивака, признав подозрение недоказанным.

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