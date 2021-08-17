Суд вынес приговор мужчине, который чуть не откусил нос голове ОСМД: видео драки

Суд вынес приговор мужчине, который чуть не откусил нос голове ОСМД: видео драки

Сейчас покусанный глава готовится к ринопластике, а Михаил — к апелляции.

Укусил — от безысходности. Точку в необычном деле поставил суд Львова. Там рассматривали иск председателя ОССБ, которому едва не откусил нос житель дома. Мол, глава не реагировал на обращения. Тот, в свою очередь, все обвинения отвергает, а с раненым носом пошел в суд.

О том, каким был приговор Фемиды — 17 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Как председатель ОСМД едва не лишился носа — сняли свидетели. Один из жильцов дома хватает зубами за нос мужчину, оба падают на землю. Но и тогда — челюсти возмущенный жилец не разжимает.

Челюсть обидчика удается отцепить только помощнику председателя. Но нападающий потерпевшего кусает за палец.

Эти кадры были сняты в апреле — именно они стали поводом для громкого судебного процесса о покусанном носе. Решение по нему объявили только сейчас.

Нос у покусанного председателя ОСМД Михаила на месте. А вот возмущение — до сих пор не утихает. Жалуется: покусали его из-за затопленной квартиры. Жилец пришел навеселе и начал ругаться. Мол, его квартиру заливают сверху, а ОСМД ничего не делает.

Разговор перерос в потасовку, на помощь председатель позвал коллегу. Вдвоем пытались выпихнуть человека за дверь. В ответ тот и применил зубастый кульбит.

Новости Украины: суд Львова вынес приговор по делу главы ОССБ, которому чуть не откусили нос

39-летний Виталий признается: это именно он кусал главу. И замечает: кусал от безысходности. Два года в кухне и ванной заливает потолок и стены. А у соседей сверху сухо.

В ОСМД — причину течи до того не искали. После покусанного носа — быстро нашли.

Как только зацементировал кран, председатель ОСМД пошел с иском в суд. Там признаются: такое дело — рассматривали впервые.

"Суд гражданский иск потерпевшего удовлетворил частично, взыскал в пользу потерпевшего 75 тысяч имущественного ущерба и 25 тысяч морального вреда", — отметил спикер-судья Железнодорожного районного суда Дмитрий Боровков.

Соседи едва ли не об заклад бьются, будет ли платить сосед главе.

Сейчас покусанный глава готовится к ринопластике, а Михаил — к апелляции. Говорит — платить деньги за чужой нос — не будет.

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