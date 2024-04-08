Суд заставил вора прочитать "Кайдашеву семью": что известно о семейном скандале в Ровенской области

Родственники и дальше не хотят мириться.

В Ровенской области суд заставил мужчину прочитать "Кайдашеву семью". А все потому, что подсудимый ссорился с сестрой и из родительского дома вывозил имущество, которое по закону принадлежит ему. Из-за кражи мужчина и оказался на скамье подсудимых.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.

В селе Курозваны на Ривненщине разворачивалась история, которую судья сравнил с повестью Нечуя-Левицкого и, которая привела к уголовному производству.

Началось все с того, что на рассмотрение судьи Гощанского райсуда Петра Тишкуна поступило дело о краже. Обвиняемый и потерпевшая - брат с сестрой.

"Смотрели друг на друга, если не с ненавистью, то с очень тяжелыми эмоциями", - вспоминает судья Петр Тышкун.

Петр Тишкун

В материалах уголовного производства говорилось, что брат Виталий вывез имущество из родительского дома. Хотя права на это не имел, потому что дом и все возле него покойная мать завещала дочери.

"Он решил немножечко отомстить своей сестре и забрать, как он утверждал, свое. Это разные гвоздодеры кусачки, тяпки, топоры, молотки, два металлических каркаса гужевых подвод", - добавляет судья.

Кража совершенная в условиях военного положения наказывается аж 5 годами лишения свободы. От отбывания наказания с испытательным сроком на год подсудимого судья освободил. И тот свою вину несмотря на все не признал. А чтобы обдумал отношения с сестрой еще и обязал прочитать повесть Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья".

"Хорошо описана ситуация, когда близкие люди, родственники, ссорятся, воюют из-за имущества, из-за наследства и я хотел, чтобы он увидел, как это выглядит со стороны", - объясняет судья Петр Тишкун.

После этого решения суда в библиотеке села Курозваны не найти ни одного экземпляра "Кайдашевой семьи". Теперь все село взялось ее читать. Жители села говорят - брат и сестра давно конфликтовали.

"Мама работала в колхозе, папа тоже. Так случилось что двое детей у них умерло, осталось двое. Брат и сестра", - говорит сельский библиотекарь Галина Заика.

Книга Ивана Нечуй-Левицкого

Мириться с сестрой мужчина не собирается.

"Она все понаврала, понавыдумывала. Я все покупал, пыльцу покупал, так телегу покупал, все покупал, окна вставлял, все полностью делал", — говорит осужденный Виталий.

Сделает ли сестра шаг навстречу брату – не узнать. В селе давно не живет, трубки не берет. Квартиру в Ровно сдает арендаторам. Дом раздора продала.

Судья говорит — прочитал ли мужчина "Кайдашеву семью", проверит лично через год.

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Напомним, две ровенчанки прислали онлайн-бойфрендам полмиллиона, но так и не увидели любимых.

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