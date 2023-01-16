Судьба 30 жителей разрушенной ракетой многоэтажки в Днепре до сих пор неизвестна: как идет спасательная операция

В Днепре идет разбор завалов на месте подъезда, который в субботу снесла ракета российских террористов. Спасти удалось 39 жителей дома, шестеро из них – дети. Уже 30 погибших, среди них – 15-летняя девочка. 75 раненых и более тридцати человек, судьба которых до сих пор неизвестна. Без жилья – сотни людей, ведь 72 квартиры полностью разрушены, поврежденных – втрое больше, говорится в ТСН.

Российская ракета попала в многоэтажку в половине четвертого дня субботы, 14 января, и мгновенно разрушила целый подъезд. Он просто сложился, пряча под собой людей. В тот же вечер завалы разбирали более сотни спасателей, и обычные горожане, которые принялись помогать. В минуты тишины были слышны крики людей.

За спасательной операцией наблюдал только что приехавший из Бахмута Сергей, он потерял руку, а ныне лечится в госпитале. Под завалами его жена и дети, он рвался помогать спасателям, но его не пустили. “Жена и с двумя детьми и беременная плюс. Надеюсь, что живы, если я жену потеряю, я не знаю, как мне дальше быть”, — говорит мужчина.

Лилия ждет, чтобы забрать хоть какие-нибудь вещи, они были не в квартире, а на улице – это и спасло. Ее муж сразу побежал помогать разбирать завалы. “Такой взрыв и я понимаю, что это вот здесь, я не допускала, что это наш дом. Забрали документы, стоим, муж пошел что-нибудь там помогать”, — говорит женщина.

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На место трагедии съехались сотни жителей Днепра. Мужчины голыми руками растаскивали сгоревшие автомобили, чтобы расчистить дорогу для спецтехники. Разбирали обломки, чтобы спасателям скорее добраться до пострадавших.

В мэрии уже установили: в доме на момент трагедии было более тысячи жителей. Точное количество под завалами не знает никто, поэтому здесь работают и днем и ночью. Уже после обеда на следующий день из-под руин достают живую женщину. Как сообщили врачи, кроме травм у нее еще и сильное переохлаждение, температура тела – 31 градус. Медики борются за ее жизнь.

С первых минут после взрыва рядом с домом подстерегает молодой человек, ракета попала в дом любимой, и примчался на место. “Я сразу же с машины схватил аптечку и побежал сюда, здесь было очень много раненых людей. Множество тех, кого зажало бетонными перекрытиями и частями здания. Через несколько минут удалось достать мужчину и пожилую женщину, которая была не очень сильно завалена”, — говорит Антон.

Квартира его девушки была на восьмом этаже. "Их квартира там, где сейчас видно серое небо", — показывает мужчина.

Возлюбленную Антона сейчас спасают врачи, а вот ее бабушку до сих пор не зашли. “При взрыве она была в своей комнате за ноутбуком, после взрыва ее зажало, по другую сторону этого здания. Перекрытие, на котором оно было, упало с 8 на землю”, — рассказывает он.

Здесь до сих пор десятки людей ждут известия о своих родных. В то же время, жители сносят на место трагедии игрушки и цветы. Гостиницы, шелтеры и даже детские сады предложили жильцам дома приют. Впрочем, пока большинство жителей уехали к родственникам.

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