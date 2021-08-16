Судьба Афганистана: почему Россия может поплатиться за ошибку 1979 года и как это повлияет на Китай

Судьба Афганистана: почему Россия может поплатиться за ошибку 1979 года и как это повлияет на Китай

Пока США спешно эвакуируют своих из Кабуле, Лавров называет талибов "вменяемыми людьми".

После выхода американского военного контингента и захвата экстремистами движения "Талибан" власти в Афганистане, политические и безопасностные расклады в Центральной Азии коренным образом изменятся. Это уже началось. Приготовиться следует в первую очередь России, Таджикистану и Узбекистану. Но еще очень много вопросов остается без ответов.

И главный, почему 300 тыс. армия Афганистана сложила оружие перед движением "Талибан"? Кажется, что именно это стало самым большим "сюрпризом" для американцев, которые не рассчитывали, что талибы так быстро возьмут Кабул. Поэтому и пришлось впопыхах сжигать документы своего посольства в Афганистане и эвакуировать дипломатов. На помощь даже отправили морских пехотинцев.

Украинцы же взялись экстраполировать события в Афганистане на Донбасс. Мол, если американцы сдали афганцев, то и нас бросят. Действительно, события в Афганистане будут иметь косвенное влияние и на Украину. Но, чтобы оправдать ожидания наших союзников, нам следует браться за внутренние преобразования и реформы, а не плакаться, что США якобы "кинули" афганцев.

ТСН.ua разбирался, почему американцы, как в свое время и СССР, решили уйти из Афганистана, что ждет Центральную Азию и не станет ли она снова рассадником терроризма.

Что надо знать?

Почти в каждом крупном украинском городе есть мемориалы памяти воинам, погибшим в Афганистане. Военное вторжение Советский Союз начал 25 декабря 1979 года, когда христиане отмечали Рождество. Четверть общего числа советских военнослужащих, воевавших в Афганистане, составляли украинцы. Более 160 тыс. наших людей прошли советско-афганскую войну, более 3 тыс. там погибли.

В целом Советский Союз потерял более 15 тыс. человек. Это официальная цифра. Сначала Москва скрывала реальные потери. Однако количество запаянных цинковых гробов, прибывающих из Афганистана, было заоблачным. Неофициальные же цифры погибших почти вдвое больше. Пытаясь установить лояльную Москве власть, советские военные были втянуты в гражданскую войну.

Советская военная интервенция в Афганистан 1979-1989 гг. была оккупацией, которая проходила во времена "холодной войны". В знак протеста большинство стран Запада и исламские государства бойкотировали летние Олимпийские игры 1980 года в Москве. Как там оказались американские войска после позорной и провальной советской операции?

Операция США. Это произошло после кровавых терактов исламистской организации "Аль-Каида" в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года, где погибли почти 3 тыс. американцев. Коалиционные силы под проводом НАТО вошли в Афганистан для борьбы с "Талибаном", который прятал главаря "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена. Кстати, тогда впервые и пока единственный раз Альянс применил статью 5 Устава о коллективной обороне.

Кто такие талибы? Они появились на севере Пакистана после вывода советских войск из Афганистана. Это были преимущественно студенты религиозных семинарий — местные этнические пуштуны. СМИ пишут, что финансово их поддерживала Саудовская Аравия (Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ признали талибов, когда те были у власти), а сами они проповедовали жесткую форму суннитского ислама. Кабул талибы захватили в 1996 году. До введения преимущественно американских и британских войск под проводом НАТО в 2001 году, практически по всей стране действовали законы шариата.

Что это за законы? Тогда талибы запретили телевидение, музыку, алкоголь и компьютеры. Убийц публично казнили родственники жертв. Ворам ампутировали конечности, а за супружескую измену публично забрасывали камнями. Но больше всего страшных запретов, рядом с которыми даже средневековье кажется сказкой, коснулось именно женщин. Лак на ногтях одной женщины в 1996 году стал причиной ампутации пальцев.

Также с 1996 по 2001 гг. женщинам было запрещено: учиться; выходить из дома без сопровождения родственников мужского пола; носить что-либо, кроме бурки или паранджи; водить авто и ездить в общественном транспорте вместе с мужчинами; лечиться у медиков-мужчин; смеяться и даже громко разговаривать. По законам шариата женщина не имеет права на развод, а замуж могут отдать без ее согласия.

Хотя представители талибов и говорят, что жестких запретов к женщинам применять не будут и позволят девушкам учиться, никто не знает, как будет на самом деле. Талибы уверяют, что за 20 лет они сильно изменились. Но по данным Human Rights Watch, в районах, контролируемых "Талибаном", женщинам приказали не просто покрывать голову платком, а одевать паранджу, оставив лишь тонкую прорезь для глаз. Кое-где представители движения публично били мужчин за то, что те стригли или сбривали бороду.

Почему США вышли? За 20 лет войны в Афганистане Америка потеряла более 3500 своих военнослужащих. Ранены более 20 тыс. человек. А вложенные финансовые ресурсы перевалили за два триллиона долларов. Большинство ведущих американских СМИ пишут о провале американской политики в Афганистане из-за неспособности справиться с бешеной коррупцией в армии и полиции. Общеизвестный факт: афганцы создавали целые "батальоны-призраки" — несуществующие военные соединения, чтобы списывать на них американские деньги.

The New Yorker в статье "Как Америка потерпела поражение в Афганистане" вообще пророчит гуманитарную катастрофу в стране и риск возобновления террористических движений.

В редакционной статье "Трагедия Афганистана" The New York Times пишет о тех афганцах, которые поверили в американскую мечту развития свободного демократического общества, и администрация Байдена должна их защитить.

Издание The Time указывает на просчеты разведки, которая считала, что афганские силы смогут сдерживать наступление талибов более года. Затем разведка изменила свой прогноз, уменьшив продолжительность возможной обороны до месяца. Фактически же "Талибан" захватил страну за 10 дней, а Кабул вообще взял без боя. Многие сравнивают падение Кабула с Сайгоном, столицей Южного Вьетнама, где война для американцев была провальной. Однако надо признать, что Сайгон пал лишь через два года после вывода оттуда американского контингента.

Многие эксперты и аналитики говорят, что выход из Афганистана — это позорное поражение администрации Байдена, которое занижает авторитет Америки на международной арене. С другой стороны надо честно признать — Соединенные Штаты или кто-либо другой ничего никому не должны. В мае 2011 года Усама бен Ладен погиб в результате операции американских военных в Пакистане. То есть, первоочередная цель была достигнута. Преодолевая волну критики, которая поднялась в Америке и за ее пределами, Джо Байден говорит:

"Они (афганцы — Авт.) должны бороться за себя. Еще один год или пять военного присутствия США ничего бы не изменили, если афганские военные не могут, или не хотят иметь свою страну".

Джо Байден еще при президентстве Барака Обамы, занимая должность вице-президента, выступал за выход США из Афганистана. Вообще его политика больше похожа на завершение старых войн. К тому же, не лишним будет напомнить, что это Дональд Трамп, который обвинил Байдена в слабости, в 2020 году подписал соглашение с талибами о выводе американских войск из Афганистана в обмен на мирные переговоры с избранным правительством страны и, что самое главное, полный запрет "Аль Каиды". В июле прошлого года Пентагон докладывал, что региональный филиал "Аль-Каиды" в Афганистане поддерживал тесные связи с талибами.

Что будет дальше?

В воскресенье, 15 июля, "Талибан" захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани убежал, якобы вылетев в Узбекистан, но там эту информацию не подтверждают. Некоторые СМИ сообщают, что его самолет покружил над Ташкентом и полетел на Оман.

В понедельник, 16 августа, Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран. Сейчас на территории Афганистана находятся еще 50 украинцев. Дипломаты решают, как вывезти тех, кто хочет уехать.

В аэропорту Кабула, который талибы не контролируют, паника, выстрелы и настоящая борьба за жизнь. Тысячи людей штурмуют аэропорт в надежде на эвакуацию. Местная пресса сообщает о гибели уже пяти человек. Шокирующие видео, как афганцы просто штурмуют американский транспортный самолет, облетели все мировые СМИ. Люди залезали на крылья и шасси самолета, что заканчивалось трагически. После взлета люди падали на землю с огромной высоты.

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Никто пока не знает, чего ожидать от "Талибана". Не повторится ли история, как с провальной советской интервенцией 1979-1989 гг., после которой собственно и возникло движение талибов? Ведь сейчас Соединенные Штаты выходят и на территории Афганистана или в соседних странах могут возникнуть новые террористические движения и угрозы. Премьер Великобритании Борис Джонсон уже заявил о недопустимости признания "Талибана", и чтобы сама страна не откатилась к ситуации 2001 года, когда была питательной средой для террора.

На этот вопрос мир сможет получить ответ только через несколько лет. Но сейчас уже можно спрогнозировать, что выход США из Афганистана существенно повлияет на Россию, Китай и Узбекистан с Таджикистаном. По мнению заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, американцы рассчитали так, что Афганистан станет проблемой не для США, и не они теперь будут тратить свои силы и сотни миллиардов долларов, а кто-то другой.

Для Узбекистана и Таджикистана, по мнению эксперта, точно будут угрозы. В Таджикистане постсоветский авторитарный режим, который явно не позволяет населению развиваться. А идеология "Талибана" может лечь на благодатную почву. Ему не надо переходить границы. "Талибан" может сначала захватить их идеологически, а потом так же за одну ночь властям этих стран надо будет быстро эвакуироваться.

"Когда американцы в 2001 году зашли в Афганистан, то очень изменили баланс сил. Они 20 лет защищали Россию и страны Центральной Азии от нестабильности и идеологии, которая может происходить из Афганистана. Путин достаточно уверенно себя чувствовал на этом направлении, американцы обеспечивали ему спокойную жизнь, он мог стягивать на Запад 150 тыс. войск, не опасаясь угроз с Юга. Теперь "агрессивный" блок НАТО и США оттуда исчезают, баланс сил снова начинает переформатироваться. Пакистан близок с Китаем. Поэтому говорить о каких-то действиях Пекина там я бы не стал. Китай вместе с Пакистаном попытаются спроектировать дальнейшую энергию развития ситуации на Север. Это будет иметь влияние на Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и конечно на Россию. Только в Москве проживает пару миллионов узбеков и таджиков. В Афганистане есть такие внутренние провинции", — говорит Михаил Самусь.

К этому добавляется риск увеличения потока контрабанды и наркотиков. Посевные площади опиумного мака в Афганистане превышают сотни тысяч гектаров, страна является крупнейшим производителем героина в мире. Это создает опасность прежде всего для Китая, которому нестабильность в регионе, который является основным транспортным коридором продвижения их экономическо-идеологической концепции "Один пояс, один путь", не нужна.

Что с этого Украине?

События в Афганистане взбудоражили общество по всему миру, фактически расколов на два лагеря: одни поддерживают действия Байдена, другие резко осуждают, особенно российская пропаганда. Украина не стала исключением. Комментаторы украинского сегмента соцсетей живо сравнивали события в Афганистане с войной на Донбассе, мол, не стоит надеяться на американцев, потому что они и нас сдадут в самый неподходящий момент.

ТСН.ua уже писал и еще раз напомнит, что мир не украиноцентричный и Соединенные Штаты нам ничего не должны. Но уроки из Афганистана мы все же должны вынести, особенно накануне первого визита Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.

Во-первых, по словам директора Центра "Нова Європа" Алены Гетьманчук, Байден не раз давал понять, что у каждой страны, в которую США инвестируют человеческие и финансовые ресурсы, есть определенный промежуток времени, в течение которого они должны оправдать эти инвестиции, или же нет.

Во-вторых, по мнению Алены Гетьманчук, есть ли в представлении Байдена такой "термин" поддержки и помощи Украине? Украина все еще имеет, с его точки зрения, шанс на существенную американскую поддержку и помощь, или она уже этот шанс потеряла и им не воспользовалась?

И напоследок напомним: Афганистан имеет статус основного союзника США вне НАТО, на котором настаивают некоторые украинские политики и дипломаты, однако правительству президента-беглеца это не помогло. С другой стороны, если угрозы для России со стороны Афганистана будут усиливаться, это будет отвлекать внимание Москвы, которая давно заигрывает с "Талибаном", хотя и признала движение террористическим. Например, глава МИДа РФ Сергей Лавров, принимавший представителей талибов в Москве, говорил, что они "вменяемые люди".

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