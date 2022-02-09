Судьба ФАПов: в Житомирской области сельскому медперсоналу "задним числом" сократили рабочий день

В одной из громад Житомирщины медработников ФАПов принудительно перевели на полставки и дали понять, что в марте фельдшерско-акушерские пункты вообще закроют.

В Житомирской области сельским медсестрам и фельдшерам "задним числом" сократили рабочий день, чтобы не выплачивать базовую зарплату в 13,5 тысяч гривен. Руководство говорит, сделали так, потому что не хватает средств на выплату базовой зарплаты. Для медсестер она составляет 13, 5 тысяч гривен для врачей – 20 тысяч гривен. В Минздраве за подобные махинации обещают штрафовать главных врачей.

О судьбе сельской медицины идет речь 9 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Господин Сергей — самый популярный человек в селе Калиновка Житомирской области. Он встает в 6 утра, чтобы нарубить дров, и к 9 утра натопить печку в своем медпункте. На самом деле господин Сергей фельдшер, но кроме этого еще кочегар, уборщик, прачка, санитар и медбрат.

Г-н Сергей с января должен получить базовую минималку — 13. 5 тысяч гривен. Но вместо этого ему сократили рабочий день задним числом.

"Поставили перед фактом 26 января написать заявление четвертым января на полставки", — рассказывает фельдшер.

Тем временем в ФАП начали подтягиваться местные жители. Поддержать, как здесь говорят, своего доктора Хауса пришло пол села.

Сельский доктор Хаус разбирается с травмами, накладывает и снимает швы, ставит капельницы и инъекции, прибегает, когда болеют дети, скачет давление. По сути, первая и единственная медицинская помощь в селе — это фельдшер. У всех этих людей есть декларации с семейным врачом в Лугинской громаде. Это 25 киломертов от их села. Но туда люди едут только в крайнем случае, потому что дорого и далеко.

В Лугинской громаде есть 20 фельдшерских акушерских пунктов. Всех 38 медработников принудительно перевели на полставки и дали понять, что в марте ФАПы вообще закроют.

В соседнем селе Кремно такая же ситуация. Вместо того чтобы поднять зарплаты, сократили рабочие часы. А одной из тех медсестер вообще предложили уволиться.

"41 год проработала и выгоняют как собаку", — говорит медсестра.

Зачем в Житомирской области сельскому медперсоналу задним числом сократили рабочий день

По сути, эти ФАПы в селах — единственное доступное звено медицины в селах. Однако медработникам сократили рабочие часы, потому что не хватает денег на повышенную базовую зарплату.

"Для того чтобы сохранить коллектив, на 0.5 ставки мы перевели всех ФАПы. В том числе на 0.5 и в амбулаториях медсестер. Если бы у нас была достаточность финансирования — нет проблем", — объясняет главная бухгалтер Лугинской ЦПМСП Людмила Яцковец.

А теперь, когда проблемы с средствами захватились, местное руководство говорит, что медпункты в селах — лишнее звено.

"Средства идут за врачами и финансирование идет на амбулатории, а фельшерские пункты просто не учли", — отмечает Яцковец.

Главная бугалтерша убеждает, что они сумели выплатить зарплату за январь, еще нашкребут за февраль, а в марте уже не смогут. Между тем, в Минздраве убеждают: никому не приказывали, ни закрывать заведения, ни сокращать работников.

"Со стороны правительства коммуникация была такова: вы сейчас ничего не сокращаете. В январе есть норма по поднятию зарпат медицинским работникам. Если вам не хватает средств — государство дофинансирует", — говорит заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.

Дофинансировать медучреждения государство собирается полгода. По предварительным данным, заведений первички, где не хватает денег на зарплату около двух сотен. Однако через полгода каждое ждет аудит, говорит замминистра.

Сельских в стране ФАПов более 11 тысяч. Согласно реформе, они должны были превратиться в пункты здоровья, куда бы приезжали семейные врачи несколько раз в неделю. Однако, если место власти сочтут нужным оставить такое заведение у себя на территории, они самостоятельно должны его дофинансировать и удерживать.

Напомним, с 1 января установлен уровень минимальной заработной платы в государственных и коммунальных медицинских учреждениях на уровне 20 тыс. грн для врачей и 13,5 тыс. грн. для среднего медицинского персонала.

Впрочем, некоторые руководители коммунальных учреждений начали переводить своих работников на полставки, объясняя это якобы отсутствием средств.

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