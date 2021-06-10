Судьба карантина, прививки украинцев и преимущества для вакцинированных: Кузин рассказал о ситуации с COVID

Ситуацию с коронавирусом в Украине называют стабильной.

В Украине уже несколько недель подряд уменьшается заболеваемость коронавирусом. Ситуацию с COVID-19 в стране в Министерстве здравоохранения называют стабильной. Ведомство хочет продлить карантин летом, но немного скорректировать его, рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1".

ТСН.ua собрал главные тезисы нового санитарного врача Украины о ситуации с коронавирусом и вакцинации украинцев.

Карантин в Украине

В Министерстве здравоохранения убеждёны, что адаптивный карантин в Украине, который действует до 30 июня, стоит продливать в дальнейшем. Впрочем, ограничения следует скорректировать.

"Сейчас многие страны смягчают ограничения, но ни одна не снимает их полностью. По крайней мере, у нас будет оставаться масочный режим в помещениях и социальная дистанция даже если большинство мероприятий, направленных на противодействие коронавируса, будут отменены", — подчеркнул Кузин.

Новая волна коронавируса

К концу лета Минздрав планирует вакцинировать около пяти миллионов граждан. Впрочем, избежать очередной волны коронавируса осенью вряд ли удастся.

"ОРВИ преимущественно появляются в конце осени и в начале зимы. Надеемся, что эта волна будет минимальной — не такой, как осенью прошлого года. Это может быть за счет того, что есть часть людей, которые уже переболели, а другая часть — вакцинирована", — рассказал санврач.

Прививки украинцев от COVID-19

По состоянию на 10 июня в Украине от коронавируса вакцинировали 1 545 019 человек. К концу лета министерство хочет прививать пять миллионов украинцев. К слову, в центрах вакцинации, которые заработали в разных регионах Украины, пока вакцинируют китайским CoronaVac. По словам Кузина, закупка американского препарата Pfizer пока для всех не предусмотрена. Впрочем, уже во второй половине лета ждут новую поставку вакцины этой компании.

"Следующие раунды будут откорректированы в зависимости от поставок вакцины. Сейчас ставим максимально амбициозные планы", — сказал представитель Минздрава.

По словам Кузина, все вакцины, которые сейчас используют в Украине имеют сертификацию Всемирной организации здравоохранения. Это — AstraZeneca (Covishield), Sinovac Biotech, Pfizer-BioNTech.

Вакцинация от коронавируса разными препаратами

Сейчас в Украине смешивания вакцины от коронавируса не предусматривают. Речь идет о том, что первую дозу будут делать одним препаратом, а вторую — другим. Например, если первый раз человеку ввели CoronaVac, то и второй — тоже будет он.

"Если будут рекомендации ЕС или ВОЗ, то в стране есть механизмы, по которым мы можем адаптировать это (смешивание вакцин)", — рассказал Игорь Кузин.

Центры массовых прививок

В Украине разворачивают сеть центров для массовой вакцинации людей. Если сначала их было всего несколько в крупных городах, то уже в ближайшее время число достигнет 30-40. В Минздраве отмечают, что такие центры открывают, если есть согласие или инициатива местных властей. В таком случае министерство помогает открыть их нормативно документально, а также проводит соответствующее обучение.

"В массовых Центрах вакцинируют препаратом CoronaVac. Затем мы сможем провести ревакцинацию: человек сможет получить вторую дозу. Впоследствии будут в массовых центрах доступны вакцин: AstraZeneca и Pfizer", — подытожил главный Игорь Кузин.

Сертификаты вакцинации от COVID

Украинцы, которые прививались двумя дозами препарата от коронавируса, могут получить международное свидетельство о вакцинации. Их можно использовать для пересечения государственной границы.

"Его можно получить у семейного врача, если вы прошли весь курс вакцинации. Документ не защищается никакими QR-кодами", — рассказал представитель Минздрава.

С 1 июля в приложении "Дія" должен заработать цифровой ковидний сертификат. Он может быть на цифровом носителе или в бумажном формате. Его будут применять как внутри страны, так и за рубежом.

Как сообщалось, 7 июня, Кабинет министров ослабил карантин в Украине: сняли ограничения по работе заведений. В частности, кафе, рестораны, другие питания смогут работать без временных ограничений, а также разрешено проведение банкетов, корпоративов, мастер-классе, публичных событий и тому подобное. Столики размещаться с дистанцией 1,5 м (раньше было 2 м). Учреждения, оказывающие услуги по размещению (палаточные городки, трейлерные парки, бунгало, кемпинги) смогут работать во всех зонах, кроме красной.

Государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, поддерживает ли продление карантина

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