Судьба "Северного потока-2": о чем договаривается в США глава "Нафтогаза"

На этой неделе руководитель "Нафтогаза" Украины провел ряд встреч в Вашингтоне — Конгресс, Администрация президента, Государственный департамент.

Соединенные Штаты выделили Украине вторую часть военной помощи на сумму в 150 млн долларов.

Она будет включать противоартиллерийской радары, средства радиоэлектронной борьбы, технологии борьбы с дронами, средства защищенной связи и военно-медицинской эвакуации. С начала военной российской агрессии США предоставили Украине такой помощи на 2,5 миллиарда долларов и будут делать это и в дальнейшем, говорится в сообщении Министерства обороны США.

Агрессия России в газовой сфере — также предмет активного обсуждения. На этой неделе на слушаниях в Конгрессе госсекретарь Энтони Блинкен объяснял, что Соединенные Штаты будут делать так, чтобы не дать Кремлю использовать их новый газопровод "Северный поток-2" против Украины и Европы. Руководитель украинского "Нафтогаза" тоже провел в Вашингтоне ряд встреч по этому поводу.

Об этом говорится 12 июня во сюжете ТСН.19:30.

Первую нитку "Северного потока-2" накануне начали заполнять техническим газом. Вторую обещают достроить до сентября. Это еще не финал — впереди испытания, а главное — сертификация и ввод в эксплуатацию. Кремль объявил о своей победе, когда США сняли санкции с немецкой компании-оператора проекта. Впрочем на этой неделе во время слушаний в Конгрессе госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил: сейчас это не более, чем приглашение Германии к диалогу.

Первый раунд переговоров американских и немецких экспертов состоялся в Вашингтоне без участия Украины. После этого официальный Киев активизировался и прислал своего переговорщика.

Новости мира: что будет с "Северным потоком-2" и почему глава "Нафтогаза" Витренко поехал в США

На этой неделе руководитель "Нафтогаза" Украины провел ряд встреч в Вашингтоне — Конгресс, Администрация президента, Государственный департамент. Юрий Витренко уверяет — Украина надеется, что "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию. По крайней мере, делать все от нее зависящее до последнего.

План "А": "Северный поток-2" не будет достроен и введен в эксплуатацию. Санкции должны быть возвращены если не на этапе строительства, то сертификации. И это сделает российский газопровод кучей металлолома на дне Балтийского моря. Именно на него пока рассчитывает Украина. Поэтому плана "Б" нет, утверждает руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко, и никаких переговоров о компенсации от потери прибыли за транзит не ведет. По его словам, Германия и США пока не достигли согласия.

"Насколько мне известно, ни о чем они не договорились. Одной из наших задач было показать всем, что, во-первых, в принципе неправильно договариваться за нашей спиной. А во-вторых, нет легких вариантов, как можно изменить интересы Украины и сделать вид, что для всех все хорошо. Мы показали, что это не так. И разъяснительная работа была важной", — отмечает Витренко.

Впрочем Германия и США не оставляют попыток договариваться. Джо Байден и Ангела Меркель будут говорить о "Северный поток" на полях саммита "Большой семерки", который продолжается в настоящее время в Великобритании. А 15 июля канцлер приедет с визитом в США. В том же месяце в Белой дом приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.

ТСН.ua разбирался, зачем Байден называет Путина "убийцей", а затем решает не санкционировать "Северный поток-2", и к чему в случае наихудшего сценария готовиться Украины. Читайте об этом по ссылке.

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