Судьба свела в роддоме: беременную доставили в больницу Днепра именно тогда, когда из передовой туда попал ее муж

Женщина не имела с мужчиной связь определенное время, так что ни один из них не знал, что они в одной больнице.

Елена и Николай не виделись девять месяцев, но по удивительному стечению обстоятельств оказались рядом, когда их сын Миша появился на свет. Роженицу привезли из Никополя в Днепр, но с мужем тогда связи не было, но оказалось, что его из Бахмутского направления привезли в ту же больницу с контузией, говорится в ТСН.

Елена и Николай до сих пор удивляются, как судьба свела их в этот важный в их жизни момент. Даже врачи не могли сдержать слез.

“Это некая “лав-стори”, которая на реальных событиях основана. Он был в горячей точке, связь с ним исчезла. И буквально за несколько часов до того, как случились роды, он ей звонит по телефону и говорит, что я в больнице. Это было чудо! Она говорит: я тоже! И пришел в роддом. Такое человеческое счастье”, — рассказывает местный врач.

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Мужчина едва успел снять форму до того, как зайти в родзал. Николай на родах был впервые в жизни. “Я сразу прибежал! Но не думал, что буду до конца на родах, что даже пуповину буду перерезать. Тревожно было, дрожал, но не сдался. Ощущение радости! Там страх, а здесь радость», – говорит военный.

Где именно воевал мужчина, Елена до родов не знала. Из-за последствий тяжелой контузии его доставили в больницу Днепра и Бахмутского направления, в это же медучреждение, в тот же день, из-за риска осложнений, доставили его беременную жену из Никополя. Этот город в Днепропетровской области ежедневно обстреливают россияне, прикрываясь Запорожской АЭС. “Страшно было! Когда-то попали под обстрел. Боишься – доедешь или нет. Как это бежать? Муж будет воевать, а я убегать?”, — говорит роженица.

Он служил еще во время АТО, а после полномасштабного вторжения сразу приступил к оружию. Говорит, чудом выжил во время боев за Изюм, и спас побратимов. Тогда супруги дали обещание. "Коля позвонил и сказал: вдруг меня не станет – такова судьба. А если я выживу, у нас будет пятый. Мы договорились. И он выжил и приехал. И так вышло, что у нас пятый. Договор”, — смеется пара, которую дома в Никополе уже ждут старшие четверо детей.

Медики говорят, из-за полномасштабной войны беременные много нервничают, и это может ухудшить состояние. Здесь – в родильном Днепре – имеют специальную команду психологов, помогающих женщинам преодолеть стресс. За Елену и ее удивительную встречу с Николаем врачи радуются.

Несколько дней маленький Миша был под наблюдением реаниматологов. Сейчас медики уверены, что с малышом все хорошо. Родители с Мишей уже собираются домой к старшим деткам. Главное желание не скрывают – победа и жизнь без войны.

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