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Судьба Украины может постигнуть и другие государства: политолог назвал страны

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
267
Время на прочтение
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Судьба Украины может постигнуть и другие государства: политолог назвал страны

Фото: Associated Press

По словам эсперта, диктатор пытался силовым способом возродить Российскую империю.

Судьба Украины может постичь другие страны постсоветского пространства. Ведь создается впечатление, что российский президент-диктатор Владимир Путин, кроме своих имперских покушений и амбиций, ничем не руководствуется.

Такое мнение высказал политолог, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина", преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

"Логическое завершение войны — падение режима Путина. Если такого завершения не будет, существует риск того, что судьба Украины может постигнуть какую-нибудь другую страну постсоветского пространства. Более того, я убежден, что в рамках этой войны была заложена агрессия и против других государств: Молдовы, Грузии и не только", — высказался эксперт.

Петр Олещук отмечает, что кремлевский "фюрер" намеревался силовым способом возродить Российскую империю.

Напомним, ранее президент Молдовы Мая Санду заявила о планах России совершить государственный переворот в Кишиневе. По ее словам, Россия хочет сменить власть в ее стране с помощью протестов оппозиции, чтобы использовать Молдову в войне против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
267
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