Судьбоносная встреча в Женеве: как Швейцария готовится к приему Байдена и Путина

Саммит стартует 16 июня в 14:00 по Киеву. Но СМИ уже гадают, опоздает ли Путин, который семь лет назад заставил Меркель ждать более 4 часов.

В швейцарской Женеве идут последние приготовления к саммиту Джо Байдена и Владимира Путина, за которым будет наблюдать без преувеличения весь мир. Переговоры пройдут на старинной вилле La Grange 18 века рядом с живописным Женевским озером (которое еще носит название Леман). В городе беспрецедентные меры безопасности, закрыли все рестораны и даже небо от дронов. Но местные кондитеры уже успели подзаработать на "торте мира" с флагами США и РФ.

ТСН.ua

Встреча Байдена с Путиным в Женеве — это финальный аккорд 8-дневного европейского турне американского президента. До этого Байден сверил часы и заручился поддержкой партнеров по Большой семерке, НАТО и ЕС. Предварительно на саммит Байдена и Путина отвели 5 часов. Состав обоих делегаций насчитывает минимум 800 человек. Аккредитовалось более 1200 журналистов.

ТСН. ua собрал интересные подробности о том, почему Байден и Путин выбрали для встречи именно Женеву, где собственно состоятся сами переговоры и каких результатов ожидать нам, украинцам.

Как готовится Женева

Горожане не скрывают восторга, что именно Женеве выпала честь принимать саммит Джо Байдена и Владимира Путина. Говорят, что, наверное, не было столько суеты с ноября 1985 года, когда в Женеве по ядерному разоружению впервые встретились Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Хотя и признаются, что из-за усиленных мер безопасности город ждет транспортный коллапс.

Действительно, меры безопасности в Женеве просто беспрецедентные. Пока у Женевского озера свободно гуляют люди. Но уже в среду, 16 июня, пешеходам, автомобилям и лодкам сюда нельзя. Даже небо закрыли для беспилотников. Нарушителей будут штрафовать, сами аппараты - временно изымать. Закрыли также все кафе и рестораны. Владельцы жалуются, что это убытки, однако благодарят, что саммит не на выходных.

ТСН.ua

Одноименный парк, где находится вилла La Grange, уже неделю огражден металлическим забором и колючей проволокой. Со вчера на набережной дежурят военные машины, установлено также несколько радиолокационных станций швейцарской армии. Порядок в день саммита будут охранять около 1 тыс. полицейских и еще более 1 тыс. военных.

Имение La Grange также подмарафетили. Подкрасили старинные двери и золотую лепнину, на полы в комнатах, где будут проходить встречи, положили ковры, а все три этажа уже украсили букетами из бело-зеленых цветов. Как объяснила власть Женевы, которая готовит саммит, именно эти нейтральные цвета будут способствовать сдержанности и успокоят эмоции.

История и символизм

Со вторника, 15 июня, Джо Байден уже в Женеве. В Швейцарию он прилетел из Брюсселя, где сначала участвовал в саммите НАТО, а затем — в саммите США-ЕС, который состоялся впервые за семь лет. Остановился Байден в женевском отеле InterContinental, где собственно и встретились впервые Рейган и Горбачев.

Associated Press

Тогда американский президент назвал генсека ЦК КПСС твердолобым большевиком, а тот его динозавром. Еще через год они встретились на саммите в Рейкьявике, который фактически положил конец гонке вооружений. А еще через пять лет СССР распался. Байден и Путин встречаются за три года до конца второго срока хозяина Кремля. Да, поправками к конституции, которые Путин провел через референдум, он может править Россией до 2036 года. Но 36 лет назад ни Рейган, ни Горбачев не думали, что очень скоро СССР вообще перестанет существовать.

Почему Байден и Путин выбрали именно Женеву? Ведь в списке возможных мест для встречи также были Хельсинки, Вена и Рейкьявик. Так уж исторически сложилось, что обычно для американо-российских саммитов выбирается нейтральная страна. Нейтралитет Швейцарии был установлен Конгрессом в Вене еще в 1815 году.

На судьбу швейцарской Женевы пришлась встреча Дуайта Эйзенхауэра и Никиты Хрущева во времена "холодной войны". Целью тогдашнего Женевского саммита в 1955 году, в котором также участвовали Великобритания и Франция, было снижение международной напряженности. Там, как ни странно, Хрущев заявлял о вступлении в НАТО СССР, а за год до этого был готов допустить объединения Германии при ее дальнейшей нейтральности. Но ФРГ уже вступила в Альянс.

Что? Где? Когда?

Лично Байден и Путин знакомы давно. Последний раз они виделись 10 лет назад в Москве, когда Байден был вице-президентом США, а Путин — премьером России. Тогда Байден сказал, что у Путина "нет души". А еще через 10 лет, уже став президентом США, — что Путин "убийца". Правда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО Джо Байден не стал повторять слова об "убийце" в адрес российского лидера.

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Владимир Путин должен прибыть в Женеву непосредственно в день саммита — в среду, 16 июня. Пресса уже гадает, заставит ли он Байдена ждать. Ведь все знают об этой привычке хозяина Кремля. Например, на переговоры с Ангелой Меркель в 2014 году Путин опоздал более чем на 4 часа, чем установил свой абсолютный рекорд.

Саммит Байдена с Путиным в Женеве должен начаться в 13:00 по местному времени (в 14:00 по Киеву) и пройдет в три этапа. Сначала президенты США и РФ переговорят в узком кругу, затем — в расширенном. После обеда разговор на самом высоком уровне в расширенном формате продолжится с перерывами на чай, кофе или перекур (известно, что Сергей Лавров курит).

Встреча лицом к лицу, как и общая пресс-конференция, саммитом не предусмотрены. Американский и российский президенты пообщаются с журналистами отдельно. Первым к прессе выйдет Владимир Путин. Уже известное в Украине американское издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что Байден собирал экспертов (включая бывших сотрудников администрации Трампа), занимающихся темой России, для консультаций. Именно они ему посоветовали не выходить с Путиным на совместную пресс-конференцию.

Скорее всего все из-за токсичного шлейфа печальноизвестного саммита в 2018 году в Хельсинки. Тогда встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным ничем хорошим для Вашингтона не закончилось. Сначала Трамп более 2 часов разговаривал с Путиным только в присутствии переводчика. Затем на совместной пресс-конференции он публично поставил под сомнение данные разведки США о вмешательстве России в американские выборы, сказав, что верит Путину.

Что обсудят

Стоит напомнить, что предложил Путину встретиться именно Байден на фоне крупнейшего с 2014 года скопления российских войск возле украинских границ, что снизило градус напряжения и предотвратило риск полномасштабного российского вторжения.

На саммите НАТО Байден уже успел заявить, что США не ищут конфликта с РФ, а он лично считает Путина достойным соперником. Вместе с тем Байден ясно даст Путину понять, что есть красные линии. И одна из них — это суверенитет и территориальная целостность Украины. Ну а топ-тема на повестке дня для США — это кибератаки со стороны России.

Администрация Байдена неоднократно заявляла о своем подходе к Москве: сдерживание с одновременной сотрудничеством в тех сферах, где можно наладить диалог. Судя по составу российской делегации, Путин хочет положить на стол все — от Сирии до Украины. С главой Кремля в Женеву летят министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель Генштаба Валерий Герасимов (автор так называемой доктрины Герасимова о гибридных войнах, которая стала предвестником оккупации Крыма и Донбасса), замглавы АП РФ Дмитрий Козак, курирующий в Кремле Украину и Молдову, а также спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Однако, наверное, самым большим камнем преткновения станет "Северный поток-2". Напомним, что отказ администрации Байдена от санкций против швейцарской компании, которая отвечает за строительство "Северного потока-2", и ее руководителя, позволила россиянам и немцам достроить газопровод.

Старший научный сотрудник Brookings Institution Стивен Пайфер в комментарии ТСН.ua отметил, администрация Байдена четко дала понять, что выступает против "Северного потока-2", но не готова санкционировать немецкие и европейские компании, поскольку это препятствует желанию Вашингтона возродить отношения с Берлином и Европой после четырех тяжелых лет президентства Дональда Трампа (кстати, 95% трубопровода было проложено именно при Трампе).

"Вступить в бой с Германией и ЕС за "Северный поток-2" не помогло бы внешнеполитическим целям США и могло бы снизить усилия по построению единых западных позиций, в частности относительно санкций против России за конфликт против Украины. Сейчас правительство США рассчитывает, что Берлин разработает политику, которая пошла бы на пользу Украине, которая потеряет больше, если/когда "Северный поток 2" заработает", — подчеркивает Пайфер.

В то же время старший научный сотрудник Европейского совета внешних отношений Густав Грессель говорит ТСН.ua, что американцы не ослабляли санкции против "Северного потока-2", а временно не имплементировали их. То есть, закон о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), по которому Госдепартамент каждые 90 дней должен подавать в Конгресс новые санкционные списки, все еще действует и Байден может ввести санкции, если захочет.

Но, с одной стороны, Байден хочет увидеть, сможет ли договориться об этом. Ведь, в отличие от Трампа, он считает, что сможет выиграть торговую войну с Китаем только в том случае, если ЕС выступит на стороне США в будущей битве за реформу глобальной торговли и инвестиций.

"Поэтому он не хочет наказывать Берлин, пока не узнает, что оттуда исходит. С другой стороны, немецкое правительство хочет выиграть время, чтобы завершить строительство трубопровода до выборов в Бундестаг (в конце сентября — Авт.), А затем надеется, что остальной мир воспримет это как факт. Этого тоже не произойдет. По моему мнению, администрация Байдена хочет держать санкционную карту в рукаве, чтобы сдержать немцев от эксплуатации трубопровода, а затем договориться о более постоянной, конструктивной сделке со следующим немецким (не этим) правительством, которое установит ограничения и условия эксплуатации газопровода для сохранения транзита газа через Украину. Если немцы будут продолжать быть неконструктивными по газу и Китаю, они все равно получат санкции", — заключает Густав Грессель.

Новости мира: среди тем, которые обсудят Байден и Путин в Женеве, будет и Украина

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