Судьбу Украины одновременно обсудили в Брюсселе и Женеве: чего ждать от этих встреч

Судьбу Украины одновременно обсудили в Брюсселе и Женеве: чего ждать от этих встреч

Дипломатический марафон продлится на этой неделе на разных площадках – в Брюсселе, затем в рамках ОБСЕ в Вене.

Серия переговоров по Украине состоялась сегодня в Женеве и Брюсселе. В Швейцарии почти 8 часов в закрытом формате продолжалась встреча представителей США и России. А в штаб-квартире НАТО за стол переговоров с генеральным секретарем Альянса села украинская делегация.

О том, какую позицию перед предстоящими в среду переговорами с Россией озвучили сегодня в НАТО — 10 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, достаточно обнадеживающие сигналы Киев сегодня получил из Брюсселя. А именно – из штаб-квартиры НАТО, где, прежде, чем слушать ультиматумы россиян, захотели послушать украинцев и скоординировать с ними позиции, ведь требования России, которые переговорщики из Москвы будут озвучивать здесь уже в среду, именно Украины, в частности, и касаются. Россия хочет, чтобы Альянс отказал Киеву в перспективах членства и закрепил это юридически – на бумаге. На эти требования Кремля Североатлантический союз соглашаться не собирается. Украина может не сомневаться в его поддержке – заверили сегодня в НАТО делегацию из Киева. И поддержка союзников – единодушна.

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"Все страны Альянса единогласно подтвердили невозможность ультиматумов и соглашений с Россией на основе предложений, представленных Российской Федерацией. Также все страны Альянса подтвердили, что есть "красные линии", которые невозможно пересекать в диалоге с Россией — это вопросы, касающиеся права каждой страны выбирать свое будущее в Альянсе и решения, принимаемые странами по членству, в частности членству Украины", — отметила вице-премьер по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Зачем тогда Альянс позвал россиян на переговоры? Потому что хочет послушать, что волнует Россию, – сказал сегодня генсек. А в ответ — выразить свою обеспокоенность, ведь Москва продолжает окружать Украину своими солдатами и танками. Альянс сегодня еще раз осудил агрессивное поведение России и пригрозил ей серьезными политическими и экономическими последствиями, если эти войска пересекут границу с Украиной. В то же время в НАТО призвали отдать приоритет силе дипломатии.

"Мы настойчиво работаем над мирным политическим путем и готовы продолжать сотрудничество с Россией, чтобы попытаться этот путь найти. В то же время должны быть готовы, что Россия выберет конфронтацию вместо сотрудничества, а значит, мы также должны отправить ей четкий мессендж о серьезных экономических и политических последствиях, если она применит военную силу против Украины", — отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Заседание Совета Россия-НАТО намечено на среду. Генсек не ожидает, что продолжающиеся на этой неделе встречи с россиянами в разных форматах решат все проблемы, но надеется, что по крайней мере удастся начать этот нелегкий процесс и согласовать, каким путем двигаться дальше.

Тем временем в Женеве завершились переговоры США и России по "гарантиям безопасности". Встреча проходила в Представительстве Соединенных Штатов при ООН. Переговоры начались в 10 часов по киевскому времени. Сначала сюда приехала американская делегация, а минут 20 спустя прибыла российская.

Делегацию от Соединенных Штатов возглавляла первая заместитель Госсекретаря США Венди Шерман. С российской стороны – заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Переговоры проходили полностью за закрытыми дверями. Прессу туда не допускали. Только первые минуты протокольной съемки показали зал переговоров. Рукопожатий не было, дипломаты только постояли у флагов. Делегации стран межведомственные, туда входят и дипломаты, и военные.

Впервые делегации встретились еще вчера вечером за рабочим ужином. Он длился около двух часов.

Вчера Сергей Рябков заявил, что ждет компромиссов от Америки. Разговор он назвал сложным, однако тон деловым и конструктивным.

Ранее Рябков пригрозил, что эта встреча может оказаться последней в диалоге России и США, если аргументов Москвы не услышат. Напомним, что Россия требует письменных юридических гарантий, что Украина, как и другие бывшие советские республики, никогда не вступят в НАТО.

В Вашингтоне на это ответили – Соединенные Штаты уважают суверенитет других стран, которые могут сами выбирать альянсы.

"Заместитель секретаря подчеркнул приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать собственные альянсы... На встрече с Россией готовы обсуждать некоторые двусторонние вопросы, но не будут говорить о безопасности в Европе без участия самих европейцев", — говорится в заявлении Госдепартамента США.

Прорыва от этих переговоров не ожидают, это сразу заявили в Вашингтоне. Более того, некоторые требования Москвы настолько дерзки и абсурдны, что в США и НАТО сразу заявили – это не обсуждается. Так, Москва хочет не только гарантий нерасширения НАТО на восток. Москва хочет возвращения Альянса к рубежам 1997 года. То есть НАТО должно ликвидировать всю военную инфраструктуру по восточному флангу, и Москву не интересует, как Альянс может это ратифицировать. Сергей Рябков заявил буквально следующее: "НАТО должно собирать манатки и направляться к своим рубежам 1997 года".

После сегодняшнего раунда переговоров представители США и России выступили с заявлениями:

Заявления представительницы США Венди Шерман :

США не позволят препятствовать вступлению любой страны в НАТО.

Перспективы принятия Украины в Альянс не будут обсуждаться без Киева.

Последствия вторжения РФ в Украину будут гораздо жестче, чем в 2014 году.

Ядерную войну нельзя выиграть, поэтому она не должна быть развязана.

Вашингтон изложил на переговорах идеи размещения ракет.

Соединенные Штаты заинтересованы в переговорах по стратегическому и тактическому оружию, ракетам в Европе и масштабам военных учений.

Страна готова ввести санкции против ключевых финансовых институтов и помогать союзникам.

США предложили России провести дальнейшие двусторонние консультации.

Заявления представителя России Сергея Рябкова:

Тема нерасширения НАТО и получения правовых гарантий возвращения к границам 1997 вызывает непонимание США.

Россия не намерена вторгаться в Украину. Это (концентрация российских войск на границах Украины — ред.) — только маневры и учения.

Для России что-либо необходимо, для американцев это совершенно неприемлемо. Это плохо, потому что свидетельствует о недооценке серьезности происходящего с американской стороны.

Ситуация небезнадежна. На переговорах впервые обсудили проблемы, о которых все понимали, что они есть.

Россия не выдвигает ультиматумы и никому не угрожает.

Материала для дальнейшего рассмотрения в Вашингтоне достаточно.

О дальнейших шагах будем принимать решение после дальнейших мер — Совета Россия-НАТО и переговоров с ОБСЕ.

Разговор был сложный, долгий, очень профессиональный, конкретный.

США восприняли предложения России серьезно, а российская делегация объяснила, почему РФ необходимо, чтобы Североатлантический альянс выполнил ее требования.

Следует отметить, что позиции сторон далеки, поэтому основания для немедленных решений не имеют. Да и любые решения принимаются на высшем уровне стран. Сегодня в Женеве состоялся разговор дипломатов. И этот дипломатический марафон продлится на этой неделе на разных площадках – в Брюсселе, затем в рамках ОБСЕ в Вене.

Переговоры в Женеве и Брюсселе: как настроены наши партнеры и чего ждать Украине

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Авторы: Зоряна Степаненко, Наталья Фибриг