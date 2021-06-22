Судьбу жителей из сгоревшего дома под Киевом решать комиссия: часть квартир сгорели, другая — залита

Люди ночевали у друзей и родных.

Сорок человек этой ночью остались без крова в селе Белогородка под Киевом. Там в пятиэтажке произошел взрыв и вспыхнул пожар. В квартире, которая стала эпицентром взрыва, спасатели нашли тело мужчины.

Об этом говорится в ТСН.Ранок.

Все семьи из этого дома были вынуждены провести ночь вне дома у родных и друзей. Предложением от местных чиновников остаться в местном доме культуры никто не воспользовался.

Сегодня к дому должны прибыть ряд экспертов и начали съезжаться жители. Именно после заседания комиссии будут решать судьбы жильцов, ведь квартиры на верхних этажах сгорели, а вот нижние - были затоплены тоннами воды.

К тому же, людей смогут пустить в свои квартиры также только после завершения заключений всех экспертов.

Напомним, что после взрыва на третьем этаже начался пожар, который быстро распространялась через утеплитель. Медицинская помощь понадобилась 11 людям, троє остаются в больнице.

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