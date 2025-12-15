Судьи на фронте: история сапера, погибшего во время разминирования, и как "Фемида" защищает Украину

В Украине судьи ушли на фронт / © pixabay.com

Сегодня, в профессиональный праздник работников суда, ТСН рассказывает о чрезвычайных историях служителей Фемиды, которые сняли мантии и взяли в руки оружие, чтобы защищать Украину. Их поступок демонстрирует преданность не только букве закона, но и родной земле.

В то же время, судебная система сталкивается с рядом критических вызовов, которые угрожают правосудию во время войны, и требуют немедленного решения.

Судья-сапер: трагическая история Дмитрия Константинова

Судья Красноградского районного суда Харьковской области Дмитрий Константинов с первых дней полномасштабного вторжения стал волонтером, а впоследствии — сапером.

Михаил Николенко, товарищ Дмитрия: «Он удивил всех и нас в том числе. Он готов был жертвовать собой ради общества, ради своей семьи и ради нас».

После деоккупации Харьковщины осенью 2022 года Дмитрий начал помогать разминировать земли, быстро освоив саперское дело. Он стал инструктором для бойцов ВСУ.

Алексей Пивоваров, сапер-инструктор: «Дима стал находить и снимать мины. Он судья, он мог не заниматься этим. Я знаю, что близким он сказал такую фразу: я наконец-то нашел место, где я могу в этой ситуации заниматься делом».

К сожалению, работа сапера-волонтера была чрезвычайно рискованной. 22 октября 2022 года во время разминирования Дмитрий трагически погиб.

Алексей Пивоваров: «Он ошибся. Он подорвался на мине, которую он знал теоретически. Она просто у него в руках на уровне груди взорвалась. Более одного кг пластида, очень сильный взрыв, противотранспортная мина, вот так он погиб».

Судья Елена Ковбий на фронте

Первой в истории Украины женщиной-судьей, которая взяла в руки оружие, стала Елена Ковбий с псевдонимом «Фемида», судья Херсонского окружного админсуда.

Елена Ковбий, судья, военная ВСУ: «Это было взвешенным решением, и все же приносить пользу своему государству там, где я нужна«.

После оккупации Херсона она выехала в Винницкую область и почти сразу присоединилась к силам ТРО. Начинала с должности делопроизводителя, а затем подписала контракт, получив звание младшего лейтенанта. Ее сын и муж также служат.

Военных удивляло, что их посестра — судья, но она всегда выполняла все обязанности без нареканий.

Елена Ковбой: «У меня же первое воинское звание — это солдат, поэтому я заступала на суточные дежурства, я убирала, мыла полы и ходили смотрели на это действо. Я выполняла все то, что выполняли все остальные. И никогда не сказала нет. Жить в подвале, под обстрелами, с мышами, с клопами — не вопрос».

Она прошла Бахмут и другие горячие точки, работая над документами по погибшим и пропавшим без вести. Справиться психологически ей помог именно судейский опыт. Сейчас Елена Ковбий работает в Высшем Совете правосудия, но готова в любой момент вернуться в армию.

Критическая нехватка кадров и низкое доверие к судам

Война выявила и усилила структурные проблемы судебной системы, среди которых физическое уничтожение судов и недофинансирование. Но главный вызов, по словам члена Высшего совета правосудия Романа Маселко — это критическая загруженность судов из-за нехватки судей.

Роман Маселко, член ВСП: «Треть вакансий не занята, а, например, в апелляционных судах доходит, что более 50%, порой 60-70% вакансий не заняты. Это, конечно, влияет на нагрузку судов, а это, соответственно, влияет на сроки рассмотрения дела, потому что они значительно затягиваются. Когда ты должен за день рассмотреть 40-50 дел, это, конечно, влияет на качество».

Эта ситуация сложилась из-за того, что с 2019 по 2023 год Высшая квалификационная комиссия, которая отвечает за отбор судей, почти не работала. Сейчас ВСП совместно с комиссией проводит самый масштабный в истории Украины конкурс судей, однако процесс назначения длительный — новые судьи появятся не раньше, чем через 2-4 года.

Еще одна проблема — низкое доверие общества к судебной власти:

Роман Маселко: «Около 17% доверяют судам и более 73% не доверяют«.

Эксперт убежден, что это должна исправить судебная реформа и новые добропорядочные судьи.

