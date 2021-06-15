Судимый за жестокое обращение с животными одессит держит в страхе целый микрорайон со своим питбулем

Несмотря на несколько уголовных производств человек все равно удерживает бойцовского пса и ведет себя неадекватно.

Жители целого микрорайона Одессы восстали против своего соседа. Утверждают, он натравливает своего бойцовского пса на других собак и даже угрожает людям. Зафиксировали уже более десятка таких случаев. Свидетели выкладывают видео, как питбуль на глазах у прохожих калечит дворовых собак. А владелец по этому молча наблюдает.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

На видео, которое зафиксировали свидетели, бойцовский пес рвет бездомную собаку на глазах у людей, испуганные дети кричат, взрослые, как могут, пытаются оттянуть четвероногого нападающего. А владелец держит собаку на поводке и молча наблюдает за расправой. Из соседней парикмахерской выбегает женщина, льет воду на питбуля, тот не реагирует. Жертву пес отпускает только тогда, когда исчезают силы сопротивляться. На крики людей владелец отвечает угрозами. «Говорит, что сейчас будете делать мне замечания, отпущу и будет то же самое, что с этой собакой», — пересказывает слова владельца пса очевидец Виктор.

На место вызвали полицию. Следователи открыли производство по статье жестокое обращение с животными. Поскольку все происходило на глазах детей, дело могут переквалифицировать. «Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет решен вопрос о предоставлении окончательной правовой квалификации преступления», — говорят в полиции.

Мужчины, натравливает собаку на бездомных животных в микрорайоне хорошо знают. Более десятка жестоких нападений и много свидетелей. Собаку мужчина часто выгуливает навеселе, говорят соседи и добавляют, что его не впервые привлекается к ответственности по этой статье. «Было три поводу в полицию с кучей свидетелей. Решение суда было конфисковать у него собаку и штраф 500 гривен. Через два дня эту собаку ему вернули и вот продолжается, еще хуже стало», — говорит местная жительница Елена.

Мужчине 39 лет, нигде не работает, живет с женой. Соседи пары говорят, что после скандала и визита следователя семья спешно собралась и уехала вместе с собакой. Когда вернутся — неизвестно. Правозащитники говорят, так владелец хочет уберечь собаку от принудительного изъятия. «Этот хозяин, у которого конфискуют животное, он так же может завести еще одну и еще, поэтому вопрос к законодателям, надо урегулировать, чтобы такие люди, которые уже были лишены права содержать животное, чтобы они не имели такого права и в дальнейшем» — убеждает правозащитник Светлана Барсукова.

Новости Украины: в Одессе поднялся скандал вокруг пса, который калечит других собак

Между тем неравнодушные собирают деньги для спасения тяжело раненного пса Серого — это именно его на видео рвал питбуль. «Там конечно страшное дело. Собака в шоковом состоянии, кровопотеря, прооперировали, 33-35 швов мы наложили, ну большая площадь. Восстанавливаться будет трудно», — рассказывает ветеринарный врач Игнат Яковлев.

Серого местные собираются выхаживать всем двором. И говорят, что на соседа готовы писать новые заявления. Ведь опасаются, что вскоре жертвами его собаки могут стать люди.

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