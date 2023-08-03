Судья манипулировал со своей мочой: правоохранители раскрыли детали смертельного ДТП

В громком деле о смертельном ДТП, в котором фигурирует судья Алексей Тандыр, появились новые подробности.

В частности, в четверг, 3 августа, ДБР сообщило о том, что за время расследования было проведено в целом 18 экспертиз, среди которых судебно-медицинские, химические, технические и другие.

"Поскольку судья владеет специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, во время отъема биологических образцов он попытался исказить их содержание с целью сокрытия состояния алкогольного опьянения", — говорится в сообщении пресс-службы ДБР.

Как удалось узнать ТСН.ua от источников в правоохранительных органах, судья пытался исказить результаты анализа своей мочи, добавив туда постороннюю жидкость.

Однако эксперты это обнаружили и нашли возможность произвести объективную экспертизу. В конце концов, содержание алкоголя было подтверждено.

Судья райсуда Киевской области сбил насмерть нацгвардейца

Напомним, на блокпосте в Киеве в ночь на 26 мая судья райсуда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии. Боец от полученных травм скончался на месте. Когда судья был задержан, он не соглашался проходить тест на алкоголь.

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