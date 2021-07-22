Судью, что протаранила электроопору и дерево в Киеве, не отстранили из-за ее больничного

Судью, что протаранила электроопору и дерево в Киеве, не отстранили из-за ее больничного

Женщина позвонила на работу и сообщила, что заболела.

Действующая судья из Киева, накануне протаранила электроопору и врезался в дерево, и которую свидетели заподозрили в вождении навеселе, не отстранен, но и на работе не присутствует.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Событие, которое произошло накануне, получило громкую огласку в Сети. И хотя свидетели заявляли, что от женщины пахло алкоголем, от прохождения теста на месте она отказалась. Но поехала в больницу на освидетельствование.

Официальных данных по результатам нет, но по данным ТСН, от правоохранительных органов, женщину проверяли на драгера дважды и оба раза показали превышение нормы до шести раз, но была значительная погрешность, поэтому судья требовала более тщательной проверки. И теперь окончательных выводов придется ждать дольше.

Там время, судья сегодня позвонила в суд и сообщила, что идет на больничный.

Напомним, на немалой скорости автомобиль Audi вылетел на тротуар. В этот момент пешеходов там не было, поэтому свидетели говорят, что чудом обошлось без пострадавших.

Как выяснилось впоследствии: за рулем элитного внедорожника была Светлана К., судья Деснянского райсуда столицы.

Новости Украины: в Киеве действующая судья за рулем протаранила электроопору и врезалась в дерево

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