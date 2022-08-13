Сугробы снега на украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктике: полярники выходят на улицу через балкон

Украинские полярники показали видео, как они могут выходить с рабочего места на улицу через второй этаж прямо с балкона.

Об этом пишет ТСН.

Из-за вьюги станцию уже неделю постоянно засыпает снегом. И высота покрова достигает более двух метров. А кое-где — снежные завалы — более пяти метров. И хотя зимняя картинка в августе это красиво, все же украинским ученым добавилось работы. Снег нужно оперативно расчищать, потому что при плюсовой температуре в условиях Антарктики он быстро превращается в лед. Следовательно, приходится заботиться об оборудовании, в частности — спасать от обледенения антенны.

Напомним:

В декабре 2021 года станцию "Академик Вернадский" засыпало трехметровым слоем снега. Снегопад называют рекордными за последние 20 лет.

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