"Суицидальная патовая ситуация": эксперт – о ситуации на Кинбурнской косе

Коваленко прогнозирует, что вскоре на Кинбурнской косе может произойти жест доброй воли.

На Кинбурнской косе у оккупантов сложилась суицидальная патовая ситуация.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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"Кинбурнскую косу нужно рассматривать в комбинации с другой частью левобережной Херсонщины. По состоянию на сегодняшний день мы говорим не о каких-то штурмовых действиях в направлении этого участка. Мы говорим об огневом влиянии. Там достаточно серьезное огневое влияние со стороны ВСУ", — пояснил эксперт.

По его словам, удержание позиций россиянами на этом участке усложнено многими факторами. В ближайшее время враг вообще не сможет удерживать этот участок.

"Это будет суицидальная патовая ситуация, когда оккупанты будут заходить туда, где их постоянно будут уничтожать. Это достаточно серьезные потери", – говорит Коваленко.

Эксперт прогнозирует, что вскоре на Кинбурнской косе может произойти "жест доброй воли". Но не только там.

"Если там произойдет "жесть доброй воли", то фактически Кинбурнская коса – это такой кинжал в левобережную Херсонщину. Так или иначе, но они будут вынуждены покидать и другую часть левобережной Херсонщины. Поэтому вот такая суицидальная патовая ситуация – они там находятся, их постоянно накрывает наша артиллерия", – отметил Коваленко.

По его мнению, если россияне уйдут из Кинбурнской косы, то там сразу появятся ВСУ. И тогда у оккупантов каскадная оборона начнет разрушаться уже на левом берегу.

"Они это понимают, но ничего не могут с этим поделать", — подытожил эксперт.

Ситуация на Кинбурнской косе

Ранее представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ, скорее всего, уже вскоре смогут освободить от захватчиков Кинбурнскую косу, которая является единственной оккупированной территорией Николаевской области.

20 декабря она сообщала, что в направлении Кинбурнской косы продолжается противостояние, контрбатарейная борьба.

В конце ноября стало известно, что с территории Кинбурнской косы в Николаевской области российские оккупанты вывезли 37 гражданских. Людей "эвакуировали" против их воли.

В соцсетях неоднократно появлялись "вбросы" об освобождении Кинбурнской косы или высадке там нашего десанта. Однако ВСУ пока не установили контроль над косой.

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