Сумеет ли Россия окружить Сумы: эксперт рассказал о реальной ситуации вокруг города

Военный эксперт Игорь Романенко рассказал, есть ли угроза для Сум

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Из-за активизации наступления России на востоке Украины, в Сети все чаще обсуждают тему возможного наступления россиян на Сумы, а также об окружении и полуокружении города.

ТСН.ua поинтересовался у эксперта, насколько реально наступление врага на Сумы, какие на этот счет шансы у России и чего ожидать дальше.

Что происходит на границе Сумщины и Курщины

По словам военного эксперта Игоря Романенко, чтобы осуществить наступление на Сумы, врагу нужно иметь соответствующие силы и ресурсы.

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«Сейчас силы по этому направлению, как и из Курщины, Путин активно перебрасывает на Донецкое направление. У противника есть определенное продвижение на Сумщине, но пока только на тактическом уровне. Кстати, часть сил из Курщины россияне пербросили на Белгородщину. Они пытаются там остановить наше продвижение, которое тоже происходит на тактическом уровне», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Какие угрозы существуют для Сум

По мнению эксперта, сомнительно, что с имеющимся ресурсом РФ рискнет продвигаться в Сумы. А вот планировать такое наступление, конечно, может.

«Что касается планов, то у Путина их много. Еще год назад у него был план наступать на Харьковщину и Сумщину. По Харьковщине наступательные действия им удалось реализовать только спустя несколько месяцев. Сейчас ведутся интенсивные бои на Харьковском направлении — Волчанск и Липцы. После того, как россияне фактически оттеснили наши Силы обороны к границам Курщины, они смогли завести свои подразделения в Сумскую область. Но это не означает, что сразу возможно окружение Сум. Это война. И все зависит от наличия ресурсов и резервов — набирает их Путин до лета, значит, будет двигаться дальше. Пока это маловероятно», — отмечает Игорь Романенко.

Враг бросает ресурсы на Донетчину

Эксперт объясняет, почему противник усиливает наступательные действия именно в Донецкой области, стягивая туда ресурсы с Курщины.

«Путин считает приоритетным захватить четыре области Украины, которые он уже вписал в свою конституцию — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Поэтому хочет по максимуму дожать именно там, пока ему разрешают это делать американцы. Хотя думаю, что в дальнейшей перспективе он не откажется и от Сумщины, это для него еще одна область, как и попытка выйти на границы Днепропетровской области», — говорит Игорь Романенко.

О планах Путина

Генерал-лейтенант указывает на ключевой момент: у Путина не хватает ресурсов для активного продвижения по всем направлениям фронта, хотя он отчаянно их собирает.

«Говорить сейчас, о том, что РФ окружит Сумы, это где-то тоже самое, что россияне вот-вот повторно пойдут на Киев или же на Чернигов. Да, Путин очень бы этого хотел, думаю, что и планы соответствующие где-то там у него строятся. Кроме того, он строит планы по наступлению на Польшу и страны Балтии. Но наличие планов это еще не показатель. От плана к реализации очень трудный путь», — отмечает Игорь Романенко.

Рост напряжения на фронте

Военный эксперт соглашается, что сейчас россияне интенсифицировали ведение боевых действий на большинстве участков фронта.

«Напряжение растет — это факт, но это вовсе не означает, что планы врага станут реальностью. Пока нет никаких причин для окружения Сум. Конечно, если Путину удастся собрать соответствующие силы, это может стать проблемой. Все что нам нужно сейчас делать — останавливать продвижение противника. И, конечно, быть готовым к худшему сценарию развития событий», — заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал о новом наступлении России: военный эксперт оценил планы Путина повторно пойти на Киев

Дата публикации 19:27, 11.04.25 Количество просмотров 518 Путин отдал приказ захватить 50 км! Безумная угроза для Сум?! Подробности нового наступления!