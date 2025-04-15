Суммы в трауре: что происходит в городе после кровавого российского ракетного удара

Сумы / © ТСН

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В Сумах второй день траура. В Вербное воскресенье россияне попали баллистику по средности. По последним данным, в результате этого теракта — 35 погибших и 125 раненых. На месте до сих пор разбирают завалы.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Оксаны Солодовник.

На месте кровавого российского преступления — импровизированный мемориал из цветов, детских игрушек и лампадок. Иногда сюда приходят родные погибших и совсем незнакомые люди. Почитают память невинных жертв.

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Количество пострадавших от удара двух российских ракет продолжает расти. К утру их уже 125. В больницах города — 44 человека, среди них 10 детей. По данным медиков, семь раненых находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Во время атаки Людмила Романенко потеряла мужчину. Самая раненая. Ее уже прооперировали. Она говорит, что получила многочисленные травмы и пережила операцию.

Дата публикации 13:43, 15.04.25 Количество просмотров 21 Награждение воинов под атакой Искандеров. Скандал в Сумах получил продолжение

Улица, по которой ударили российские баллистические ракеты — еще перекрыта и восстановление электроопор и троллейбусной сети продлится не менее трех дней, говорят в городском совете.

Сегодня в разных уголках города будут прощаться с жертвами российского теракта.

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