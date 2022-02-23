Сумских школьников научили быстро эвакуироваться и оказывать медицинскую помощь

Даже самые маленькие смогли действовать быстро и слаженно.

Эвакуироваться за 5 минут, вытащить человека из-под завала, сделать ему искусственное дыхание – этому учат спасатели сумских школьников. Обучение гражданской обороне в школах сейчас проводят и для учителей, и для учеников. Чтобы в случае тревожного сигнала – те знали, что делать.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

«По техническим причинам руководство школы просит вас покинуть помещение. При эвакуации просим руководствоваться световыми указателями», — раздается в школе.

Среди уроков школьников выводят из классов, одеваясь на ходу они направляются к 4 выходам, быстро и без толчеи. Каждый знает куда идти: эвакуацию все 750 учащихся школы проходили не раз. Для полной эвакуации школы потребовалось около 5 минут. Но это при условии, когда верхняя одежда находится рядом с учеником.

«Одежду нам сказали с первого урока держать при себе, поскольку нас предупредили о возможной срочной эвакуации», – рассказали школьники.

«Мы недавно на начальной школе с маленькими без предупреждения вообще, и даже они сменную обувь переодели, потому что это маленькие дети и они волнуются за свои вещи и они их искали – у нас ушло 4 минуты», — сообщает директор заведения.

В Сумах детей учат, как действовать в случае чрезвычайной ситуации | Новости Украины

Учения по гражданской обороне чрезвычайники проводят совместно с полицией и медиками. В актовом зале старшеклассников учат складывать тревожный чемодан. Что с собой брать, когда раздастся сигнал тревоги, школьники уже знают. «Документы, одежду чтобы переодеться, 2 литра воды. Медикаменты первой необходимости, еду. Деньги», – рассказывают школьники.

Как поступать в чрезвычайных ситуациях, учащиеся отрабатывают уже в спортзале. Школьники внимательно следят, как останавливать кровотечение и накладывать жгут. «Более двух часов не держать», – запоминают дети.

А еще вытаскивать человека из-под завала, особое внимание уделяют тем, кто имеет травмы позвоночника. «Транспортировать нужно на жестких носилках, двери сняли и двери эти есть жесткие носилки», — объясняют спасатели.

Школьники говорят, после тренингов чувствуют себя увереннее. Но для начала – хоть не испугаются звуков тревожной сирены.

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