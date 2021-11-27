Суп из початков, оладьи из опилок и чай из веточек: в Днепре устроили ужин памяти жертв Голодомора

Суп из початков, оладьи из опилок и чай из веточек: в Днепре устроили ужин памяти жертв Голодомора

Участники акции признаются, что на вкус — не очень. Но – такова цена жизни.

В Днепре под открытым небом все желающие могли попробовать еду, которой спасались украинцы во время Голодомора.

Об этом 27 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Все так называемые "блюда" — из травы и ботвы — приготовили дети-пластуны. Рецепты – настоящие, их искали в рассказах тех, кому удалось пережить трагедию Голодомора 32-33-го годов. Участники акции рассказывали о преступлениях советской власти, устроившей искусственный голод и смерть миллионов людей. В руках участники держали колосья как символ геноцида украинского народа.

В Днепре устроили ужин памяти с едой времен голодоморов | Новости Украины

Напомним:

27 ноября, в четвертую субботу месяца, в Украине чествуют День памяти жертв голодоморов. Памятная дата была введена указом президента Украины в 1998 году. В 2006 законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.

ТСН отыскала уникальные аудиозаписи, на которых почти 40 лет хранились уникальные свидетельства очевидцев геноцида украинцев 32-33 годов. Их записал сельский учитель еще в 80-х, когда тема Голодомора была под запретом.

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