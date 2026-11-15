Эль-Ниньо надвигается на планету / © pixabay.com

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Супер-Эль-Ниньо приближается: его пик приходится именно на ноябрь–декабрь. Это самое мощное природное климатическое явление на планете, и его почувствуют все без исключения. Синоптики говорят: в этом году Эль-Ниньо может стать самым мощным за последние полторы сотни лет.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

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Разрушительная волна по всей планете: что такое супер-Эль-Ниньо

Фредерике Отто, профессор климатологии Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона: «Эль-Ниньо — это природное климатическое явление, характеризующееся значительным потеплением вод Тихого океана. Оно оказывает огромное влияние на погодные системы, в частности в тропических регионах. Например, для бассейна Амазонки это означает повышенный риск засух. В других частях мира, в частности в Восточной Африке, напротив, возрастает вероятность наводнений».

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Фредерике Отто говорит, что Эль-Ниньо — явление циклическое и наблюдается раз в 2–7 лет. Но в этом году — это суперсильная волна. Температура Тихого океана, как никогда раньше, уже повысилась более чем на три градуса. И последствия резкого потепления поверхностного слоя воды Тихого океана ощутят во всём мире.

Прогноз на зиму для Украины: перепады погоды и арктические морозы

Прошедшая зима в Украине стала самой холодной за последние 15 лет. Киев замерзал в прямом смысле этого слова: из-за российских обстрелов несколько суток не было света, а внутридомовые трубы отопления и водоснабжения замерзали и разрывались. Повторения прошлогоднего сценария боятся все.

Климатолог Виталий Шпиг говорит: Эль-Ниньо напрямую не повлияет на погоду в Украине. Европа находится далеко от Тихого океана, но мы уязвимы к изменению климата. Октябрь уже оказался теплее более чем на три градуса. А средняя температура зимой может превысить норму на один-два градуса.

Виталий Шпиг, заведующий отделом Украинского гидрометеорологического института: «Ноябрь–декабрь будет отличаться более мягкой погодой и более мягкими погодными условиями по сравнению с климатической нормой, с несколько более высоким количеством осадков в виде дождя и мокрого снега. Но начиная с января, в феврале и марте могут участиться вторжения холодного воздуха из районов Арктики».

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Во время Эль-Ниньо, как говорит господин Шпиг, всегда наблюдаются погодные колебания. Поэтому зимой длительные периоды плюсовой температуры будут чередоваться с короткими, но резкими волнами похолодания — даже до минус 20. До Нового года климатологи не прогнозируют снега в Украине, разве что мокрый снег и дождь. Эффект Эль-Ниньо в наших широтах усиливается глобальным потеплением. И поскольку планета и так уже перегрета, говорит Анастасия Ивашина, сейчас мы можем наблюдать новый сценарий для климатической системы.

Анастасия Ивашина, специалист отдела климата общественной организации «Экодия»: «Актуальная тема для Украины — нам не придется так сильно обогреваться. Но ведь есть и другие сезоны. Есть лето, для которого это будет означать волны жары, для которого это будет означать эти тропические ночи, для которых вам не нужно находиться в тропиках, чтобы переживать тропическую ночь. Если температура превышает 20 градусов, мы не можем нормально отдыхать, наше здоровье страдает».

Угроза голода в мире и критическое потепление климата

По мнению Ивашиной, если не сократить количество парниковых газов, то через двадцать лет то, что сейчас происходит в странах, расположенных вокруг Тихого океана, может стать нормой для всего мира — и Эль-Ниньйо здесь уже не придётся к делу. В сентябре прошлого года это на себе ощутила Одесса: за семь часов выпала полуторамесячная норма осадков, уровень воды в домах достигал полутора метров, девять человек погибли.

А этим летом вся Украина страдала от жары. Европа пережила несколько самых масштабных за последние годы волн лесных пожаров. А Эль-Ниньо делает такие погодные капризы ещё более вероятными. Всемирная метеорологическая организация на карте желтым цветом обозначила территории, где из-за Эль-Ниньо будут преобладать аномальная жара и засуха, а синим — те, где будут наводнения.

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Из-за такой погоды, например, на Филиппинах урожай неочищенного риса сократился на 18 процентов, и его дефицит уже ощущается. Британскому производителю сухих завтраков пришлось заменить рис рисовой и кукурузной мукой. По прогнозам ООН, с голодом могут столкнуться 50 миллионов человек.

Софья Садогурская, эксперт по вопросам изменения климата: «Эль-Ниньо не впервые возникнет на планете, мы знаем по опыту предыдущих 100-летних наблюдений, какие негативные последствия, в частности для сельского хозяйства многих регионов мира, это может иметь. И к таким явлениям нужно готовиться. Все эти вопросы также очень сильно касаются и Украины: мы в Украине уже ощущаем последствия изменения климата, мы чувствуем необходимость адаптироваться к этим последствиям — как, например, в водной сфере, в этом году в Украине наблюдается очень сильное маловодье».

Эксперт по вопросам изменения климата Софья Садогурская сейчас находится на климатической конференции в Турции. Там представители 200 стран пытаются решить, как стабилизировать перегретую планету. Одна из самых серьезных угроз — это сочетание мощного Эль-Ниньо и последствий изменения климата. Вероятно, благодаря теплой зиме нам удастся пережить её легче, но весь мир движется в направлении критического потепления.

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