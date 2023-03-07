Супермаркет в Киеве обвинили в продаже гуманитарной помощи: что известно

В Киеве разгорелся скандал с реализацией товаров без маркировки в магазине "Сильпо" в ТЦ "Гулливер". Об этом сообщает общественный активист, проповедник, волонтер Горбунов В,Д. Соответсвующее видео он выложил в социальной сети.

Мужчина утверждает, что в магазине реализуют товары, которые ввозятся в Украину как гуманитарная помощь. На видео он демонстрирует товары, которые, по его словам, продаются без соответствующей маркировки.

Что говорит активист?

Активист отмечает, взял в магазине "Сильпо" суши и лимонад, для того чтобы спровоцировать конфликт, и вызвать на место полицию, для освещения проблемы продажи гуманитарной помощи.



"Я отказываюсь платить магазину "Сильпо" деньги так как они мошенники", — написал активист в заявлении в полицию Печерского района столицы.

Мужчина отмечает, что статьей 2012 года Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность за незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благ, пожертвований или безвозмездной помощи. Он говорит, что администратор отказалась предоставить документы на товар.



Также он добавляет, что гуманитарка якобы продается в магазинах сети АТБ.

Обещают приехать с проверкой

"Если будет обращение от активиста, мы обязательно посетим этот магазин и проведем проверку маркировки продуктов питания, которые в нем реализуются. Если заявитель обратится к нам, то уже сегодня наши сотрудники посетят этот магазин с проверкой", — сообщил сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы столицы.



Позже он сообщил нам, что должны проверить указанный магазин, а основанием будет заявление, которое активист предоставил в полицию.

Что говорят в "Сильпо"

"Сеть "Сильпо" не продает гуманитарную помощь. Мы продаем только товары, которые официально закупаем по рыночным ценам у поставщиков в Украине и за рубежом. Продажа гуманитарной помощи недопустима в любое время, а тем более во время полномасштабного вторжения в РФ. Поэтому поддерживаем открытость и бдительность в этой сфере", — сообщили сайту ТСН.ua в пресс-службе компании.



Там добавляют, что гостю, опубликовавшему в социальных сетях это видео, администрация супермаркета предлагала предоставить документы о закупке и ввозе товаров (сертификаты качества и т.п.). Однако он отказался от пересмотра официальных документов.



"Мы с удовольствием предоставим необходимые документы вам, если вы решите непосредственно в супермаркете проверить происхождение товаров. Заметим, что до сих пор в обращении может находиться ранее ввезенный товар без маркировки на государственном языке, поскольку раньше были законодательные упрощения. Однако это не означает, что товар без маркировки на украинском является гуманитарной помощью. Мы готовы открыто и публично предоставлять разъяснения на эту тему, ведь мы знаем, сколько сил и ресурсов забирает поиск и логистика гуманитарных грузов", - заявили в компании.



В компании добавляют, что одиннадцать месяцев с начала великой войны договорились с иностранными партнерами о поставках 1 780,4 тонн гуманитарной помощи, которую в партнерстве с Минсоцполитики и благотворительным фондом за свой счет завезли в Украину и раздали бесплатно гостям в супермаркетах "Сильпо".

Что говорят в полиции?

В полиции Киева нам подтвердили, что получили заявление от мужчины о продаже якобы товара без маркировки в ТЦ "Гулливер", а именно в супермаркете "Сильпо".

"Да, мужчина написал заявление в Печерское отделение полиции. Ее зарегистрировали, но пока без квалификации. Будут выяснять все происходящие там обстоятельства", — рассказали нам в полиции Киева.

Там добавляют, что это уже не первое подобное заявление от мужчины. Ранее он жаловался на продажу гуманитарной помощи в других сетях.

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