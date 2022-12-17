Суперсилу для ВСУ и возвращение из плена брата: что просят у Николая дети в условиях войны

Праздники в войну – это новые и тяжелые реалии для детей, и их письма к святому Николаю в этом году несколько иные.

"Чтобы дедушка вернулся с войны жив и здоров". "Хочу наушники, чтобы слушать украинские песни". "Прошу вернуть моего брата из плена и, если я заслужил, принеси мне шоколадку" — от таких детских просьб до святого Николая сжимается сердце, говорится в ТСН.

“Святой Николай, в этом году я хотел попросить велосипед, но я живу вне дома и ты меня, пожалуй, не найдешь. Поэтому я прошу суперсилу для ВСУ, подари всем воинам броню тысячного уровня, чтобы все вернулись в живых”, — пишут малыши в письмах.

"Меня зовут Эрик, спасибо за беспокойство, у меня все есть, я хочу, чтобы вы подарили воинам ВСУ теплые носки", — просят в письмах дети.

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Такие письма очень трогают военных, говорит психолог Андрей Козинчук, и сам умиляется. “Если в прошлом году ребенок хотел планшет, или какого-то там работа на пульте, а сейчас он хочет, чтобы у военного были… Это говорит о том, что ценности этого ребенка просто расширяются. Даже в таком случае военным надо будет видос записать, что милый ребенок, у меня есть броник и носки, спасибо тебе, потому что детские мечты должны сбываться”, — убеждает он.

Просьба о не только материальных подарках от украинских детей сейчас — отнюдь не означает потерянное детство, считают психологи. Это – просто новые реалии. И родители должны помочь детям привыкнуть к ним. “Как бы это ни звучало, но это делает наших детей сильнее. Но благодаря родителям и взрослым, которые рядом с нашими детьми, которые могут быть рядом и помочь пережить эти кризисные эмоции”, — отмечает психолог.

Даже желание ребенка, чтобы враги, мягко говоря, исчезли – это тоже нормально. Так они представляют безопасность, но о таких переживаниях стоит говорить. "Нужно ли родителям обращать внимание — нужно, но не просто обращать внимание, а нужно говорить об этом: что ты имеешь в виду, что будет после этого, как мы можем этого добиться", — объясняет Андрей Козинчук.

Ожидание чуда от Николая – это тоже очень важно. Поэтому волонтеры в этом году и создали чат-бот, где к детям обращается виртуальный святой, чтобы ощущение, что он общается именно с тобой. “Опять же – ощущение этой безопасности, что все хорошо, что все стабильно, где бы я ни был, ко мне придет святой Николай. Он меня найдет, и я нужен ему”, — объясняет психолог.

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