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Супруги на креслах колясках из Бучи проводят специфические тренинги, которые переворачивают мировоззрение людей

Автор
Карина ВакареваКарина Вакарева
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Супруги на креслах колясках из Бучи проводят специфические тренинги, которые переворачивают мировоззрение людей

Супруги Пчелкиных из Бучи

В июне они планируют запустить еще один реабилитационный лагерь Тернопольской области.

Из-за войны в Украине уровень инвалидизации существенно вырос, среди травмированных немало как военных, так и гражданских. Одним из тяжелых поражений является травма спинного мозга. Движение активной реабилитации с его лидерами Ульяной и Виталием Пчелкиных, которые тоже на креслах колясках, учат людей со спинальными травмами полноценно жить. Обучение проводят в специальных лагерях, а еще консультируют реабилитологов, как взаимодействовать с такими пациентами, говорится в ТСН.

В столичной больнице проводят тренинг для физических терапевтов, чтобы лучше понимать потребности своих пациентов, они на день пересели на кресла колески и учатся преодолевать барьеры. Управляет процессом активистка Ульяна Пчелкина. Несколько метров по улице и медработников встречает первое серьезное препятствие – слишком высокий бордюр, поэтому без помощи не обойтись. Некоторые начинают жаловаться, что от нагрузок болят руки. “Когда ты садишься в коляску, ты себя чувствуешь уже не такой, как все. А когда ты на нем проедешься и увидишь все эти взгляды…”, — говорит Евгений – врач-реабилитолог с 19-летним стажем, который на таких тренингах не в первый раз.

Инициаторы мероприятия – супруги Пчелкины, которые и сами в креслах колесках из-за травм спинного мозга. Но это не помешало паре создать семью и стать лидерами движения активной реабилитации. Обучение люди с инвалидностью проходят в специальных лагерях. Аэробика, плавание, волейбол и стрельба из лука – такие занятия проводят три раза в день. Преподают дисциплины инструкторы с такими же травмами, чтобы на примере показать, что полноценная жизнь возможна. “Для этого мы в лагерях учим пересаживаться, одеваться, чистить зубы, есть – зависит от травмы. Верить в себя. Мы даем знания по юридическим вопросам”, — рассказывает Ульяна.

А еще – как пользоваться креслом, преодолевать лестницы и бровки. В программу внесли и вопрос об обустройстве жилья, так как доступна застройка в Украине, говорит Ульяна, сейчас не норма, а – роскошь. “Очень многие люди, которые проходят лагеря активной реабилитации, возвращаются и становятся активистами, потому что их уже не устраивает сидеть на этаже. Их не устраивает недоступное восстановление», – говорит женщина.

Полномасштабное вторжение России застало семью Пчелкиных дома, в Буче. Оставить полностью обустроенную под свои нужды квартиру супругов решились не сразу, но и в подвал спускаться было почти невозможно. Рассказывают, выехали всего через две недели, когда температура в квартире опустилась до 10 градусов. Добравшись до Львова, Ульяна с мужем сразу приступили к волонтерской работе. Сначала создали анкету для людей с инвалидностью, где они могли написать свои потребности. Лекарства, средства гигиены и кресла колесные упаковывали и рассылали по адресам по всей стране, а еще – создали настоящий транзитный хаб для беженцев со спинальными травмами. “У нас, к счастью, появились партнеры. Они арендовали гериатрический пансионат на границе с Польшей, и мы смогли организовать скорый путь доставки людей туда”, — рассказывает Виталий.

В настоящее время Виталий с Ульяной вернулись в Бучу и взялись за проекты, которыми занимались еще до войны. “Мы, конечно, находили форматы – это делать онлайн, но здесь важна именно составляющая физически это делать. Помочь, поддержать, попробовать”, — утверждают активисты.

"Это очень тяжело": реабилитологи пересели в колесные кресла, чтобы понять потребности пациентов

"Это очень тяжело": реабилитологи пересели в колесные кресла, чтобы понять потребности пациентов

В июне они планируют запустить еще один реабилитационный лагерь Тернопольской области. Пока проводят тренинги для врачей-реабилитологов и публично дискутируют о доступном жилье для людей с инвалидностью. На вопрос – о чем мечтаете, отвечают. “Выжить бы. Знаете, чтобы были силы зарабатывать и донатить. Но глобально, как лидеры общественного движения, мы мечтаем о большом центре, который будет работать для людей с травмами спинного мозга и специалистов, работающих в этой области. Ну и, конечно, наша победа…”, — добавляет Ульяна.

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Дата публикации
Просмотры
485
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