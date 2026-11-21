Аист Бузя / © ТСН

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15 лет назад, после несчастного случая, семья Бакуровых вывезла аиста Бузю из Батурина. С тех пор из-за травмы крыла птица не летает и живет у своих хозяев на полном пансионе.

Почему супруги порой немного сердятся на своего пернатого питомца и почему никогда никому его не отдадут — в гостях у этой необычной семьи побывала корреспондентка ТСН Елена Лоскун.

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Несчастная любовь аиста: как инстинкты оказались сильнее чувств

Бузе не везет и в личной жизни. Супруги рассказывают, что несколько лет назад они приютили у себя и выкормили самку аиста, которая выпала из гнезда неподалеку. Бузя ухаживал за ней, она отвечала взаимностью. Но инстинкты оказались сильнее чувств.

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«Все черногузы уже улетели, а она вот прилетит сюда на чердак, садится, стоит, стоит и стоит… Улетела. Ну, говорят: дедушка, всё, улетела, её нет. Утром встают — она стоит на чердаке. Она долго — уже тогда все улетели — долго, и тогда-то она и улетела», — говорят владельцы птицы.

«Ни за что не отдам»: жизнь на полном пансионе и семейный портрет

В то же время супруги признаются: уже не представляют своей жизни без птицы.

А дочери Бакуровых даже преподнесли родителям подарок — семейный портрет. Теперь он висит на почетном месте — у Юрия Яковлевича над кроватью.

Больше всего 77-летние Юрий Яковлевич и Вера Степановна мечтают дожить до окончания войны. И чтобы здоровье не подвело — ведь кто же тогда будет ухаживать за их любимым Бузеем?

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Вера Степановна, хозяйка: «Ведь черногузы живут по 25 лет, а он всего 15 лет проживет. Тогда нам придётся прожить 10 лет. Ведь кому же мы его тогда оставим, подумайте сами? Мне будет его жалко».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Ужас во Львове и Киеве после нападения! | ТСН 18:00 20 ноября

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