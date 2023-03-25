Супруги, помнящие Вторую мировую, потеряли жилье и все имущество в войне с Россией: боятся недожить до компенсации

Теперь супругам предложили поселиться в модульном доме за городом, но там далеко в больницу, нет продуктовых магазинов и главное – двухъярусные кровати, на которые пенсионеры не залезть.

До двух выросло количество жертв обстрелов жилых домов в Запорожье. В прошлую среду российские ракеты попали в две многоэтажки города, в общей сложности пострадали 34 человека, один человек скончался, говорится в ТСН.

В результате атаки на Запорожье полностью выгорела квартира супругов Гавриловых. Люди жили в квартире 37 лет и теперь не уверены, хватит ли жизни дождаться компенсаций от государства.

Раиса Ивановна и Виталий Петрович с грустью смотрят на то, что осталось от их квартиры. Рядом дочь Юля, которая до сих пор не может оправиться от событий этой среды. Родители были дома, когда в эти жилые дома попала российская ракета. То, что они выжили, называет чудом. Как горит их квартира показали во всех новостных выпусках.

Теперь к ней даже подняться нелегко, лифт не работает. Все что было внутри превратилось в пепел. Здесь все, что заработали за всю жизнь. Недавно сделали ремонт, постелили дубовый паркет, на который потратили все семейные запасы, ведь делали все, чтобы жить хорошо.

Раиса Ивановна и Виталий Петрович еще пытались потушить пожар своими силами – вылили три ведра воды и едва убежали. Огонь распространялся быстро, потому что главным богатством семьи была большая библиотека. Теперь пенсионерам приходится искать себе одежду на волонтерских складах.

Это их не первая война – Раиса Петровна родилась в 1944 – за месяц до ее рождения от авиаудара погиб ее отец, Виталий Петрович на четыре года старше – еще даже помнит Вторую мировую.

Теперь супругам предложили поселиться в модульном доме за городом, но там далеко в больницу, нет продуктовых магазинов и главное – двухъярусные кровати, на которые пенсионеры не залезть. Им дали книгу-инструкцию, как и где оформлять компенсацию и у кого просить о помощи, но они вздыхают – сил на всю эту бюрократию нет.

В том, что они смогут дождаться компенсации, Раиса Ивановна и Виталий Петрович не уверены. Больше рассчитывают на поддержку неравнодушных людей, хотя понимают вряд ли шанс насобирать хотя бы на маленькую однокомнатную квартиру без ремонта.

Это пострадали мои родители, буду благодарна за любую помощь. Они успели выбежать в чем были, без документов и банковских карт. Поэтому моя карточка для помощи 4149 4393 1557 7837, что в посту мужчины. Опубликовано Julia Havrylova Среда, 22 марта 2023 г.

Погорельцы Гавриловы не имеют ответа на свой главный вопрос — чего дальше ждать. Знают ведь, истории других запорожцев, в дома которых уже прилетали российские ракеты и разрушали жилье. Как они становятся заложниками бюрократии и даже через полгода не могут дождаться какой-либо компенсации.

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