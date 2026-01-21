Супруги сгорели в машине, дома превратились в пепелища: Россия массированно атаковала один из областных центров

Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

Реклама

Трое погибших и двое раненых - таковы последствия очередного акта российского террора в Запорожье. Накануне вечером оккупанты запустили по городу около десяти дронов-камикадзе. Один из них вколотил прямо по частному сектору, забрав жизни людей, которые просто пытались добраться до дома.

Корреспондент ТСН Дарья Назарова побывала на месте прилета.

Трагедия в частном секторе

Около 18:00 россияне направили на Запорожье рои беспилотников типа "Герань-2" и "Шахед". Хотя силы ПВО отработали по большинству целей, один из дронов долетел до жилых домов. Взрыв был такой силы, что около десяти домов изуродованы полностью, а три автомобиля сгорели мгновенно.

Реклама

Самое страшное произошло в одной из машин - там заживо сгорели супруги. Еще одной жертвой стал 57-летний мужчина, который в момент атаки находился возле другой машины: обломки российского железа убили его на месте.

Дарья Назарова, корреспондент ТСН: "Я сейчас нахожусь возле места, где упал вражеский "Шахед". Коммунальщики до сих пор разбирают завалы и сворачивают строительный мусор, который еще вчера был чьим-то домом".

"Холодно и все": люди остались без крыши в мороз

Местные жители, которые уцелели, сейчас пытаются хоть как-то заделать дыры в стенах, ведь на улице свирепствуют морозы.

Местный житель: "Вот эта сторона - вся крыша побита, на веранде все окна выбиты. Вчера ночью забили чем могли. Холодно и все".

Реклама

Для многих утро стало временем тяжелых новостей. Родственники съезжались в разрушенный квартал, чтобы найти своих близких.

Местная жительница: "Горел соседский дом напротив. У меня здесь живет дедушка, и я не могла дозвониться до него. Я ему звоню, он не берет трубку. Я очень сильно расстроилась, слышала, что люди погибли... Приехали утром - все окна выбиты, он мерзнет, отопления нет. Приехали узнать, чем помочь".

Удары по инфраструктуре и повторная атака

Кроме жилых домов, еще один дрон-камикадзе попал в объект критической инфраструктуры. Это повлекло мгновенное обесточивание - без электричества остались более 1500 абонентов.

Террор не прекратился и утром. Уже в 6:00 оккупанты повторно атаковали город. Опять пострадали частные дома и хозяйственные постройки. По предварительным данным, во время утреннего налета обошлось без пострадавших, однако масштабы разрушений продолжают фиксировать.

Реклама

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 09:00 новости 21 января. Налет шахедов на Запорожье! Трамп не может добраться до Давоса!