Супруги сгорели заживо в собственной квартире: волонтер рассказал о трагедии в Херсоне

Пожилая пара сгорела заживо в своей квартире в Херсоне. Пожар вспыхнул в результате попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом.

Об этом рассказал местный волонтер Виктор в эксклюзивном репортаже журналистки TSN.ua Алины Туришин и Виктории Гнатюк.

“В этом доме находились бабушка и дедушка. Попала ракета и заблокировала дверь с другой стороны. И бабушка с дедушкой не смогли выйти. Они сгорели живьем. Вот такие реалии. Это было после освобождения, на второй месяц после освобождения Херсона”, – говорит Виктор.

Волонтер из Херсона Виктор/Скриншот по видео

Сейчас в Херсоне также постоянно продолжаются вражеские обстрелы, рассказывает волонтер.

"Они не защищают нас, они нас уничтожают. И чтобы там не говорили что, "мы пришли вас освобождать". От кого? От себя? Мне хочется спросить, от кого вы меня освобождаете? Я спокойно жил, работал, делал все, чтобы у детей все было, чтобы Украина была сильнее. Меня не нужно освобождать”, – рассказал Виктор.

Напомним, волонтер шокировал историей, как в Херсоне мужчина шесть месяцев сидел на привязи.

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