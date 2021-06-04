Супруги в Николаевской области создали приют для животных, пострадавших от человеческой жестокости

Сейчас своим подопечным ищут заботливых хозяев.

Более полусотни собак и кошек и даже один енот — приют для животных прямо у себя дома обустроили супруги на Николаевщине. Приютили четвероногих, пострадавших от человеческой жестокости. Животных подбирают на улице, лечат и дают новую жизнь. И, конечно же, ищут им новые семьи.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Пара рассказывает, что началось все с одного кота — Семена Марковича. Его искалеченного и обессиленного 9 лет назад супруги нашли в кустах и выходили. С тех пор через руки Ольги и ее мужа Юрия прошли сотни искалеченных душ. «Это просто зов души и сердца. Каждый раз говоришь, что все достаточно уже только это животное и стоп, а потом видишь новую искалеченную мордаху», — говорит владелица приюта.

Ольга — дальнобойщица. Юрий — нейрохирург. Почти все заработанные деньги идут на строительство вольеров, лекарства и еду для питомцев. Все животные здесь с физическими или психическими травмами. Собака Кира — одна из самых тяжелых. «Она боится, что заберут, вновь бить начнут», — рассказывают ухаживает.

Над Кирой поиздевалась пьяная компания. А Ольга и Юрий собаку выходили.

Сейчас здесь более 30 собак, которые оказались искалечены и некоторые при смерти. Три собаки с переломанным позвоночником. Две слепые, потому что им проломили череп. Остальные Ольга и Юрий подняли на ноги. Готовые их отдать в хорошие заботливые руки.

Новости Украины: супруги из Николаевской области приютился енота, который пострадал от жестокости

У супругов еще 20 спасенных кошек и даже енот, которого забрали из контактного зоопарка. Животное там планировали отдать охотникам для дрессировки собак. "Травля — ето спланированное убийство. Вот мы ету красоту спасли. «Притравлення — это спланированное убийство. Вот мы эту красоту спасли», — говорит Юрий.

В планах у супругов обустройства зимних вольеров и операционной. Впрочем, денег у супругов сейчас мало. Из-за перенесенного коронавируса Ольга стала инвалидом и больше не может работать. Поэтому, каждый сейчас может присоединиться к доброму делу и помочь приюту.

Помочь приюту можно по реквизитам: ПриватБанк 4731 2196 1230 5031 Волкова Ольга

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