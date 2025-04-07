Цветы и игрушки на месте трагедии: что происходит в Кривом Роге после кровавого ракетного удара

Место ракетного удара в Кривом Роге.

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В Кривом Роге, на Днепропетровщине, сегодня прощаются с десятью жертвами российского теракта. В городе объявлен День траура. Баллистикой оккупанты попали по жилому сектору в пятницу вечером. Попали в жилой квартал, целились в отель, дома гражданских и детскую площадку. На месте трагедии есть 20 погибших. Из них почти половина - дети. Еще 75 человек - ранены.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

"В эти минуты прощаются с Германом Трипольцем. Ему было девять лет. Мальчик умер в больнице в результате сверхтяжелых ранений. Также сегодня будут провожать в последний путь еще троих детей и шестерых взрослых", - говорит Ольга Павловская.

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Место ракетного удара в Кривом Роге

На месте трагедии – цветы и игрушки. Утром там прошла панихида. В результате ракетного удара погибли девятнадцать человек. Из них девять – дети. Еще одна женщина погибла в результате взрыва «Шахеда», который прямо во время спасательной операции атаковал город. В Кривом Роге начался трехдневный траур. Также чествование погибших — и в Днепре.

Вот что об этом говорят местные жители:

«Я воспринимаю это как собственное горе! Погибли детишки! Погибли очень многие наши криворожцы! Это очень больно! Нет слов просто, чтобы передать эту боль».

«Здесь покой был. И солнышко светило, и детки гуляли. И это прилетело. Это беда! Никто ее не ждал и даже не ожидал. Ой! Существо это, что выпустило на детей это! Престурники! Я не знаю, как можно с ними и о чем можно с ними договариваться! С этими людьми, если инопланетяне, видимо, не понимают людей! Это ублюдки»

Когда играли дети буквально за полчаса до удара, показала в соцсетях местная жительница, которая была здесь во время атаки и чудом спаслась с дочерью. В пятницу вечером здесь было полно людей. Россияне ударили кассетным «Искандером» возле игровой площадки в семь вечера, когда многие были на улице. Взрыв раздался почти сразу после тревоги. Люди не успели скрыться. Российские пропагандисты отрапортовали: высокоточным ударом уничтожили военных и иностранных инструкторов. Генштаб это отрицал. И заявил: россияне намеренно нанесли удар ракетой «Искандер-М» с кассетной боевой частью, рассчитанной на поражение большей площади и большего количества людей. Что здесь не было ни одного собрания военных, подтверждают и местные. В ресторане был форум работниц сферы красоты и праздновали день рождения.

Дата публикации 14:50, 05.04.25 Количество просмотров 59 Новости ТСН 14:00 5 апреля. Имена погибших в Кривом Роге детей! Странная реакция посольства США!

В общей сложности 75 человек получили ранения. В больницах остаются тридцать три человека. Восемнадцать – в тяжелом состоянии. Из них четверо – дети.

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