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Существует ли для Украины опасность со стороны Беларуси – в Минобороны дали ответ

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Существует ли для Украины опасность со стороны Беларуси – в Минобороны дали ответ

Скриншот с видео

Минобороны Украины не может исключать никаких угроз со стороны Беларуси, и потому Украина продолжила учения "Північний буревій".

В Беларуси полгода продолжаются учения. Что это значит? Они полгода находятся в стадии боевой готовности, поэтому Минобороны Украины не может исключать никаких угроз с той стороны, и, фактически, в ответ Украина продолжила учения "Північний буревій".

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"В Украине продолжаются учения "Північний буревій", где, мы сообщали официально об этом, Вооруженные силы, Национальная гвардия, пограничники отрабатывают вместе способы противодействия тем угрозам, которые там (в Беларуси – ред.) есть. Поэтому, безусловно, этого исключать не надо, мы знаем, насколько президент Лукашенко сегодня зависим от Путина. И степень этого влияния нельзя переоценить, потому что она чрезвычайно велика. Поэтому, да, эта угроза рассматривается в том числе", — подчеркнула Маляр.

Напомним, военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что поражения России на фронте в Украине влияют на Лукашенко. Он может вести сепаратные переговоры с Западом о гарантиях безопасности для себя в случае отхода от власти.

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