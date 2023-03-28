Существует ли ядерная угроза со стороны Беларуси руками Путина для Украины: прогноз нумеролога

Заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии и может означать подготовку к бегству. Когда его режим в РФ закончится, он будет просить у Лукашенко предоставить ему политическое убежище.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал нумеролог Владислав Грицай.

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"Апрель — это месяц, когда основной вибрацией является демонстрация силы. Таким образом, мы будем видеть, что в апреле будет прорыв, будет конфронтация на уровне мировых лидеров. То есть мы будем видеть своеобразную позиционную атаку — когда еще нет развития полноценной атаки, однако друг друга соперники «прощупывают». Поэтому в апреле заявления мировых лидеров будут направлены на то, чтобы друг друга немного запугать и поставить на место", – рассказал он.

По его словам, заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси свидетельствует, что у президента РФ Си Цзиньпина была договоренность. Впрочем, как оказалось, КНР зависят от США и фактически "кинули" Россию.

"Мы сейчас видим, что достаточно много было надежд у россиян и путинского режима, что Китай поддержит их. Однако мы видим, что Китай на самом деле достаточно зависим и экономически, и идеологически от Соединенных Штатов. Там никакого влияния российской экономики на Китай на самом деле нет., если мы посмотрим, какие на самом деле места занимает экспорт и импорт Китай и РФ, окажется, что это 16-е и 18-е места. То есть для Китая Россия не так уж важна", — добавил Грицай.

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Он предполагает, что размещение ядерного оружия и само заявление свидетельствуют о двух сценариях.

"Первый — не было настоящих договоренностей с Си Цзиньпином, потому что сейчас с этим заявлением путинский режим идет против китайского «мирного плана», а значит нет у них никакого союза. Второй — россияне хотят разместить ядерное оружие на территории Беларуси, чтобы им было куда Мы сейчас видим достаточно много претензий в верхушке РФ — Пригожин, Кадыров и др. Назревает достаточно большой конфликт и понятно почему… Для меня размещение и сами заявления о размещении ядерного оружия в Беларуси — ни что иное, как попытка сделать себе полигон, куда можно было бы убегать. Это попытка построить себе пути для отступления. Каждый диктатор, когда заканчивается его режим, просит политического убежища. Обычно такое политическое убежище готовится заранее", — подытожил нумеролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, полуфиналист "Битвы экстрасенсов" и таролог Роман Шептицкий прогнозирует, что эта неделя для украинцев будет тяжелой.

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