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- Эксклюзив ТСН
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Существует три сценария: экономист поразил всех своим прогнозом о том, что будет с курсом валют в Украине в сентябре 2026 года
Эксперт Андрей Шевчишин дал прогноз курса доллара и евро на сентябрь 2026 года. Он рассмотрел базовый, оптимистический и пессимистический сценарии развития событий на валютном рынке.
Исторически сентябрь является месяцем, когда национальная валюта, как правило, ослабевает по отношению к доллару. Учитывая накопленный экономический негатив и угрозу усиления дисбаланса между экспортом и импортом, предложение валюты на рынке в ближайшее время будет снижаться.
Об этом в комментарии для ТСН.ua отмечает финансовый эксперт и аналитик Андрей Шевчишин.
По словам специалиста, на сокращение предложения валюты существенно влияют вражеские удары по украинской логистике, складам, производственным мощностям и блокировка морских портов.
«Население, в связи с упомянутыми негативными факторами и растущими девальвационными ожиданиями, будет увеличивать спрос на валюту и воздерживаться от продажи. Девальвационный тренд гривны никуда не исчез. Сохраняю прогноз на конец 2026 года: 45,5–46,7 грн за доллар при условии достижения энергетического перемирия и стабильного внешнего финансирования», — отмечает Андрей Шевчишин.
Эксперт рассмотрел три возможных сценария развития событий на валютном рынке в сентябре:
1. Базовый сценарий (вероятность — 65%)
Вышеупомянутые негативные факторы продолжают оказывать влияние, что приводит к постепенному ухудшению общего экономического положения.
Межбанк: курс возвращается в зону 45 грн/доллар с переходом в более широкий диапазон.
Наличный доллар: 45,2–46,0 грн.
Наличный евро: 51,2–52,5 грн.
2. Оптимистический сценарий (вероятность — 15%)
Частично возобновляется морской экспорт, а Украина без задержек получает международное финансирование. На мировом рынке дешевеет нефть, интенсивность вражеских обстрелов снижается, а после сентябрьских выборов в РФ не наблюдается новой волны военной эскалации.
В таких условиях НБУ сможет в течение некоторого времени удерживать курс на уровне, близком к текущим показателям.
Наличный доллар: будет оставаться в диапазоне 44,75–45,0 грн.
Наличный евро: будет держаться в пределах 51,5–52,5 грн.
3. Негативный сценарий (вероятность — 20%)
Усиление вражеских атак на логистику и инфраструктуру (в частности, в западных регионах) и возобновление ударов по энергетике. В то же время в Верховной Раде проваливается голосование по ключевым законам (налоговая реформа, антикоррупционная стратегия до 2030 года), что ставит под угрозу регулярность западной помощи.
При таком развитии событий Нацбанк будет вынужден одновременно ослаблять и доллар, и евро, тратя по 1,2–1,5 млрд долларов еженедельно для удовлетворения спроса на межбанковском рынке.
Наличный доллар: 46,0–47,0 грн.
Наличный евро: 52,0–53,0 грн.
Подробнее читайте в материале: Курс доллара и цены в супермаркетах удивят: экономисты поразили прогнозами о том, чего ожидать в сентябре 2026 года