Курс валют в Украине / © Associated Press

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Исторически сентябрь является месяцем, когда национальная валюта, как правило, ослабевает по отношению к доллару. Учитывая накопленный экономический негатив и угрозу усиления дисбаланса между экспортом и импортом, предложение валюты на рынке в ближайшее время будет снижаться.

Об этом в комментарии для ТСН.ua отмечает финансовый эксперт и аналитик Андрей Шевчишин.

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По словам специалиста, на сокращение предложения валюты существенно влияют вражеские удары по украинской логистике, складам, производственным мощностям и блокировка морских портов.

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«Население, в связи с упомянутыми негативными факторами и растущими девальвационными ожиданиями, будет увеличивать спрос на валюту и воздерживаться от продажи. Девальвационный тренд гривны никуда не исчез. Сохраняю прогноз на конец 2026 года: 45,5–46,7 грн за доллар при условии достижения энергетического перемирия и стабильного внешнего финансирования», — отмечает Андрей Шевчишин.

Эксперт рассмотрел три возможных сценария развития событий на валютном рынке в сентябре:

1. Базовый сценарий (вероятность — 65%)

Вышеупомянутые негативные факторы продолжают оказывать влияние, что приводит к постепенному ухудшению общего экономического положения.

Межбанк: курс возвращается в зону 45 грн/доллар с переходом в более широкий диапазон.

Наличный доллар: 45,2–46,0 грн.

Наличный евро: 51,2–52,5 грн.

2. Оптимистический сценарий (вероятность — 15%)

Частично возобновляется морской экспорт, а Украина без задержек получает международное финансирование. На мировом рынке дешевеет нефть, интенсивность вражеских обстрелов снижается, а после сентябрьских выборов в РФ не наблюдается новой волны военной эскалации.

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В таких условиях НБУ сможет в течение некоторого времени удерживать курс на уровне, близком к текущим показателям.

Наличный доллар: будет оставаться в диапазоне 44,75–45,0 грн.

Наличный евро: будет держаться в пределах 51,5–52,5 грн.

3. Негативный сценарий (вероятность — 20%)

Усиление вражеских атак на логистику и инфраструктуру (в частности, в западных регионах) и возобновление ударов по энергетике. В то же время в Верховной Раде проваливается голосование по ключевым законам (налоговая реформа, антикоррупционная стратегия до 2030 года), что ставит под угрозу регулярность западной помощи.

При таком развитии событий Нацбанк будет вынужден одновременно ослаблять и доллар, и евро, тратя по 1,2–1,5 млрд долларов еженедельно для удовлетворения спроса на межбанковском рынке.

Наличный доллар: 46,0–47,0 грн.

Наличный евро: 52,0–53,0 грн.

Подробнее читайте в материале: Курс доллара и цены в супермаркетах удивят: экономисты поразили прогнозами о том, чего ожидать в сентябре 2026 года

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