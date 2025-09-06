- Дата публикации
Существуют ли пленки Миндича: генерал разведки дал ответ
Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк рассказал, существуют ли «пленки Миндича» и как они могут повлиять на политическую ситуацию в Украине.
Никто до сих пор не слышал и слова из так называемых «пленок Миндича», но уже само предположение их существования нанести вред рейтингу президента Украины Владимира Зеленского. «Пленки Миндича» сравнивают с записями Мельниченко из кабинета второго президента Украины Леонида Кучмы.
Существуют ли пленки Миндича, об этом рассказал начальник ГУР МОУ (2015-2016), Председатель Службы внешней разведки Украины (2020-2021), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в программе Наталии Мосейчук «Час перемовин настав. Мосейчук Podcast» на YouTube-каналі.
Отвечая на вопрос ведущей, существуют ли пленки Миндича и можно ли их считать вторым вагнергейтом для Зеленского, Кондратюк сказал, что сейчас можно сгенерировать что угодно.
Если у них есть основания, то последствия могут быть для любого президента или чиновника и в целом общества, отметил генерал.
«Теоретически могу допустить, что может быть что угодно. Мой предварительный доклад об искусственном интеллекте, синтетических голосах, лицах политиков — сегодня можно сгенерировать что угодно», — резюмировал он.
Где сейчас Миндич
Бизнесмен Тимур Миндич находится в Австрии. Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники. По данным источников издания, Миндича несколько раз замечали в Вене.
До этого нардеп Ярослав Железняк сообщал, что Тимур Миндич выехал из Украины.